Luis Gallego ganó 7,1 millones en 2025 como consejero delegado de IAG, un 12,8% más

Luis Gallego percibió 7,1 millones de euros en 2025 como consejero delegado de IAG, un 12,8% más que el año anterior, según ha notificado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así, Gallego recibió 1,24 millones como remuneración fija y 5,9 millones de remuneración variables, compuesta esta por el incentivo anual de 1,99 millones y el incentivo a largo plazo por 3,91 millones.

La remuneración fija está compuesta por el salario base, que asciende a 1,07 millones y registró un incremento del 3% con respecto al año anterior, un aumento que se corresponde con el aumento medio aplicado a la mayoría de la plantilla y que fue aprobado hace un año tras analizar el entorno económico y con la necesidad de que siguiese siendo competitivo; las prestaciones a las pensiones, que puede ser aportado el plan de pensiones o abonado en efectivo, y complementos salariales como kilometraje, seguro médico o coche de empresa.

El incentivo anual de 2025 tuvo una ponderación del 60% del beneficio de explotación, 20% del índice de satisfacción de los pasajeros, 10% de la eficiencia de carbono y 10% de objetivos personales y estratégicos. En este ejercicio, el incentivo fue del 93,2% del máximo.

De cara a 2026, la compañía ha aprobado un incremento del 3% para el salario de Luis Gallego, en línea con la mayoría de la plantilla, por lo que su salario base será de 1,1 millones de euros en este ejercicio.

En cuanto al resto de los 13 consejeros, estos recibieron en conjunto una retribución de 2 millones de euros, un 2,4% más que el año anterior. De esta cifra, el presidente del consejo de administración de IAG, Javier Ferrán, percibió 658.000 por su cargo en 2025, un 1,49% menos, que deriva de una reducción de 10.000 euros en los complementos salariales.