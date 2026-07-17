Mastercard amplía su servicio de 'fast track' en la Terminal 1 de los aeropuertos de Madrid y Barcelona. - MASTERCARD

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mastercard ha ampliado su servicio de 'fast track' en la Terminal 1 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, que se une a las ubicaciones ya existentes en Atenas y Estambul, como parte de The Mastercard Collection, el programa global de beneficios para los titulares elegibles de tarjetas World, World Elite y World Legend y sus acompañantes.

Tal y como ha explicado en un comunicado, estos titulares pueden acceder al 'fast track' escaneando un código QR mostrado en la entrada del mismo o a través de la aplicación 'Mastercard Travel Pass'.

"Madrid y Barcelona son puertas de entrada para millones de viajeros cada año, consolidando la posición de España como una de las principales potencias turísticas del mundo. En este contexto, nuestro compromiso es ir más allá de la transacción para enriquecer toda la experiencia de viaje", ha destacado el director general de Mastercard en España, Juan Pablo Vivas.

Para la firma, a medida que la demanda de viajes en verano sigue creciendo --con un 79% de europeos confirmando que planean priorizar las experiencias de viaje y turismo este verano--, esta expansión ayuda a los titulares de tarjetas a pasar menos tiempo esperando y disfrutando más de su viaje.

En el ámbito aeroportuario, entre otros beneficios para los usuarios, también destaca 'Taste by Priceless', una experiencia gastronómica de Mastercard en aeropuertos que actualmente está disponible en São Paulo y Hong Kong, con menús dirigidos por chefs y cocina inspirada localmente.

Por otro lado, Mastercard Collection incluye para los titulares reservas prioritarias en restaurantes de primer nivel y galardonados, con experiencias seleccionadas, junto con acceso exclusivo a entradas con alta demanda y preventas para conciertos, eventos deportivos y culturales.