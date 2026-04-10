Los ministros de Transportes de la UE analizarán el 21 de abril el impacto del cierre de Ormuz en el sector

Archivo - Un turista observa el panel de llegadas en el aeropuerto. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Transportes de la Unión Europea abordarán en una reunión extraordinaria el próximo 21 de abril las consecuencias que puedan tener para el sector que se alargue el cierre del estrecho de Ormuz que Irán ha impuesto tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país.

Apenas han trascendido aún detalles de la discusión prevista, más allá de que la presidencia de turno del Consejo, que este semestre ejerce Chipre, ha convocado a los ministros a un encuentro por vía telemática para "analizar el impacto en el sector de la guerra en Oriente Próximo".

El objetivo es poder avanzar en el intercambio de ideas sobre "coordinación y medidas de respuesta" para el transporte europeo frente a la "crisis" en Oriente Próximo, han apuntado a Europa Press fuentes europeas.

El anuncio de la cita coincide precisamente con la llamada de los aeropuertos europeos a Bruselas para que "supervise y tome medidas" si el cierre del estrecho de Ormuz se prolonga, ya que temen problemas "sistémicos" de abastecimiento de combustible si el paso no se reabre plenamente en un plazo de tres semanas.

En una carta a los comisarios de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, y de Energía, Dan Jorgensen, la división europea del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés) alertan de la urgencia de que el tránsito se reanude de manera "significativa y estable" en la región para evitar la escasez de combustible para las aerolíneas a las puertas de la temporada alta de turismo.