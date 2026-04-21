La OCU recuerda que pasajeros mantienen derechos de compensación por vuelos cancelados por alza de combustible

Aviones en la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 30 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recordado en un comunicado que los pasajeros mantienen sus derechos de reembolso, transporte alternativo y atención ante cancelaciones de vuelos por el encarecimiento del precio del combustible.

En concreto, ante un vuelo cancelado, la compañía aérea está obligada a ofrecer al pasajero la elección entre el reembolso íntegro del billete o un transporte alternativo hasta el destino final.

Además, durante el tiempo de espera, el viajero tiene derecho a la correspondiente atención, que puede incluir comida, bebida, alojamiento y transporte entre el aeropuerto y el hotel cuando sea necesario.

Asimismo, desde la OCU considera que puede existir derecho a una compensación económica adicional, cuyo importe varía en función de la distancia del vuelo, salvo que la aerolínea demuestre que concurre una de las excepciones legales previstas.

En este sentido, ha subrayado que la subida del precio del combustible no encaja, en principio, en el concepto de "circunstancia extraordinaria".

Con todo, la asociación ha aconsejado a los viajeros que revisen con detenimiento las condiciones de su billete. En caso de cancelación o recargo indebido, ha recordado que es posible reclamar y ofrece asesoramiento legal especializado para defender los derechos de los consumidores afectados.