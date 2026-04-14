Óscar Puente pide explicaciones a Andalucía sobre la atención tardía del 112 en el accidente de Adamuz

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa tras el consejo de Ministros, a 14 de abril de 2026 - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pedido a los responsables de las emergencias del 112 de Andalucía que den explicaciones sobre la tardanza en la prestación del servicio de atención a las víctimas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Puente ha recordado que esta reivindicación suya responde a un escrito de las víctimas del accidente, que denunciaron la semana pasada públicamente que el 112 "funcionó con lápiz y papel", según el ministro.

"Me parece una denuncia gravísima, porque hay una investigación del fallecimiento de personas cuya causa está aún por esclarecer. Hay una parte muy importante, evidentemente, que se debe al accidente, pero hay otra que puede haberse debido a una atención retardada a las víctimas", ha argumentado.

"Lo que dicen las víctimas, y es algo que también hay que esclarecer, es si precisamente una negligencia, del modo que sea, en la prestación del servicio 112, pudo conducir a que hubiera personas que fallecieran como consecuencia de esa prestación de atención tardía", ha añadido.

En contraste con la falta de información sobre ese asunto, Puente ha recordado que hay muchas cosas que se han publicado respecto a la parte técnica involucrada en el accidente, como que Adif sustituyó un carril a 1.500 metros del lugar del accidente o que se llevó trozos de carril que la propia Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) descartaron tras realizar sus inspecciones.

"Llevamos camino de tres meses desde que se produjo el accidente y sabemos muchas cosas que no sé si tienen mucha relevancia para la investigación, el tiempo lo dirá. Hemos estado tremendamente distraídos con eso, pero a mí esto en concreto me parece de una importancia capital, saber qué pasó con los servicios del 112", ha señalado.

Asimismo, el ministro ha recordado las "innumerables" ocasiones que él y el resto de miembros del Ministerio han comparecido para dar explicaciones sobre el accidente, para insistir en que "es hora de que empiecen a explicarse" desde el 112 de Andalucía.