La Junta de Andalucía exige a Puente que "no utilice" a las víctimas de Adamuz para "hacer campaña electoral"

Servicios de emergencias de la Junta de Andalucía en Adamuz, Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha exigido al ministro de Transporte, Óscar Puente, que "no utilice a las víctimas del accidente de Adamuz para hacer campaña electoral", replicando así a Puente, que ha pedido a los responsables de las emergencias del 112 que den explicaciones sobre la tardanza en la prestación del servicio de atención a las víctimas en la tragedia del pasado 18 de enero.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el consejero se ha preguntado "¿Por qué antes felicitaba la labor de los servicios de emergencias y ahora lanza dudas y acusaciones falsas? Se ha olvidado de sus declaraciones sobre la gestión del Gobierno de Juanma Moreno: "No puedo decir otra cosa que chapó". Las víctimas merecen respeto, no ruido político".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Puente ha recordado que su reivindicación responde a un escrito de las víctimas del accidente, que denunciaron la semana pasada públicamente que el 112 "funcionó con lápiz y papel", según el ministro.

"Me parece una denuncia gravísima, porque hay una investigación del fallecimiento de personas cuya causa está aún por esclarecer. Hay una parte muy importante, evidentemente, que se debe al accidente, pero hay otra que puede haberse debido a una atención retardada a las víctimas", ha argumentado.

"Lo que dicen las víctimas, y es algo que también hay que esclarecer, es si precisamente una negligencia, del modo que sea, en la prestación del servicio 112, pudo conducir a que hubiera personas que fallecieran como consecuencia de esa prestación de atención tardía", ha añadido.