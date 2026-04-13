Los pilotos de Lufthansa inician una huelga de dos días desde este lunes

Archivo - A380 Lufthansa. - LUFTHANSA - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los pilotos de Lufthansa han iniciado este lunes una huelga de dos días, que incluye a las filiales de Cargo, CityLine y Eurowings, con especial afectación a los centros de operaciones en Fránkfurt y Múnich, mientras que los vuelos con conexión a Oriente Próximo permanecen exentos.

En concreto, las protestas convocadas por el sindicato Vereinigung Cockpit, que suponen la cuarta oleada de movilizaciones en el grupo este año, se centran en disputas salariales, como el plan de pensiones de la empresa y la remuneración en la filial regional CityLine.

"A pesar de la decisión deliberada de abstenerse de ir a la huelga durante las vacaciones de Semana Santa, no se presentaron ofertas serias. Durante este tiempo, no hubo respuesta ni ninguna voluntad aparente de negociar por parte de los empleadores", ha explicado el presidente de la organización sindical, Andreas Pinheiro, en un comunicado.

Por su parte, desde el grupo alemán ha criticado la convocatoria de la huelga, afirmando que representaba un nuevo nivel de escalada, según declaraciones en la agencia 'DPA'.

Para minimizar el impacto en los pasajeros, Lufthansa está intentando que el mayor número posible de vuelos sean operados por otras aerolíneas del grupo y aerolíneas asociadas.

Bajo este escenario, entre las recomendaciones destacadas para los pasajeros figuran consultar el estado de vuelo o asegurarse de que los datos de contacto estén actualizados en la reserva. También existen opciones de cambios de reserva y reembolso.

La semana pasada, la firma ya se enfrentó a un parón de un día en la tripulación de cabina, que provocó más de 500 cancelaciones de vuelos. En este contexto, Lufthansa City Airlines y el sindicato ver.di alcanzaron un acuerdo sobre las disposiciones integrales de negociación colectiva para la tripulación de cabina y de cabina con druación hasta 2029.

El acuerdo salarial incluye ajustes a la estructura de sueldos, mientras que el acuerdo marco regula las condiciones laborales de las tripulaciones.