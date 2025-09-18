El presidente de Adif pide disculpas por el servicio de Rodalies: "Tenemos mucho margen de mejora"

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco, y la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque. - EUROPA PRESS

Afirma que con las inversiones de Adif habrá resultados en un "plazo razonable"

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco, ha afirmado que hay mucho que mejorar en el servicio de Rodalies de Cataluña: "Pedimos disculpas, siempre. Somos conscientes y reconocemos que tenemos mucho margen de mejora en esta red ferroviaria".

Lo ha expresado este jueves en una rueda de prensa en Barcelona para presentar la oficina técnica que se encargará de coordinar las obras de Rodalies a partir de octubre, a la que también ha asistido la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque.

"Nos reunimos semanalmente con los representantes de la Generalitat para abordar, revisar los avances, las obras y también para analizar las incidencias que sufren los usuarios y usuarias del tren en esta tierra", ha explicado Marco.

En este sentido, se ha mostrado confiado de que con el esfuerzo inversor de Adif y de las administraciones "los usuarios de Rodalies y de toda la red ferroviaria verán resultados en un plazo razonable".

"Pedimos disculpas y también paciencia. Las obras ferroviarias son complejas, no son rápidas, y a veces no tienen un impacto directo sobre los tiempos de viaje, pero sí sobre otros factores como la viabilidad y capacidad de las líneas, que son menos perceptibles para el usuario", ha destacado el presidente de Adif.

R2 Y R3

Preguntado sobre la situación de la línea R2 de Rodalies, Marco ha reconocido que el caso sigue siendo "delicado": "Somos conscientes de que ahora es un punto débil. Tenemos que pulir pequeños elementos, pero ya está a punto, siempre y cuando nos respeten las incidencias meteorológicas y delictivas", ha asegurado.

En cuanto a la R3, ha apuntado que aunque las actuaciones no servirán para reducir tiempos de viaje, habrá "mayores frecuencias, fiabilidad de la línea y resiliencia de la infraestructura".

INVERSIÓN EN 2024

Marco también ha recordado que en 2024 la inversión de Adif en Rodalies fue de 607 millones de euros, una cifra "récord" en el marco del Pla de Rodalies en el que trabaja en Cataluña.

"Sin embargo, no podemos hacer milagros. Ahora estamos sufriendo, sobre todo los usuarios y las usuarias, los efectos de la desinversión de pasadas épocas", ha lamentado.

En su intervención, la consellera Paneque ha detallado que, hasta el momento, ya se han ejecutado actuaciones por un valor superior a los 2.500 millones de euros en Rodalies y que se han contratado obras por un importe que supera los 4.000 millones de euros.