El presidente de Renfe comparecerá el martes en el Congreso por los accidentes de Adamuz y Gelida

Archivo - El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, comparecerá este martes, 28 de abril, en el Congreso de los Diputados para informar de las actuaciones de la compañía frente a los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) del pasado mes de enero.

Su intervención tendrá lugar en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible y se estructurará en tres partes, las dos primeras convocadas a iniciativa propia por el presidente de Renfe, una para Adamuz y otra para Gelida.

En cuanto a la tercera parte, responderá a la petición de Vox para que comparezca con el fin de informar sobre las circunstancias, causas y responsabilidades derivadas del accidente de Adamuz, así como "de las advertencias relacionadas sobre la seguridad y el estado de conservación en el material rodante recibidas, en caso de que las hubiese, por parte de usuarios, maquinistas y demás personal de Renfe".

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya compareció en esta comisión el pasado 3 de febrero, y el presidente de Adif, Pedro Marco, también lo hizo el pasado 24 de marzo, ambos a iniciativa propia y para rendir cuentas de estos accidentes.

En el caso de Renfe, se vio involucrada en el accidente de Adamuz del 18 de enero, cuando uno de sus trenes Alvia chocó contra uno de Iryo que acababa de descarrillar y había invadido la vía contigua, por la que circulaba el Alvia, causando 46 fallecidos.

Las primeras investigaciones llevadas a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apuntan a la rotura de una soldadura del carril como principal causa del accidente y a que solo transcurrieron 15 segundos desde el descarrilamiento del Iryo al choque con el Alvia, lo que explica que no hubiese tiempo para frenar el tren.

En el de Gelida, uno de los trenes Rodalies de Renfe colisionó el 20 de enero con los restos de un muro que se había desplomado sobre las vías a consecuencia de las fuertes tormentas, que resultó en la muerte de uno de los maquinistas y en otras cinco personas heridas graves.