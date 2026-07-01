Primer día del programa Verano Joven 2026, que cuenta ya con un millón de inscritos

Archivo - Un joven junto a su maleta frente al panel de salidas en la estación de tren de Chamartín - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles, 1 de julio, es el primer día del programa Verano Joven 2026, que incluye descuentos de hasta el 90% para jóvenes de entre 18 y 30 años que viajen en autobús y tren por España y Europa desde hoy y hasta el 30 de septiembre.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha informado este miércoles en sus redes sociales de que ya hay más de un millón de jóvenes inscritos en este programa y ha recordado a quienes no lo han hecho que pueden registrarse en la web de Verano Joven para obtener su correspondiente código y viajar hasta el 30 de septiembre.

La de este año es la cuarta edición del Verano Joven, que cuenta con un presupuesto de 130 millones de euros para impulsar el uso del transporte público entre los jóvenes.

Por medio del mismo, todos los jóvenes con nacionalidad española o extranjera y residencia legal en España, nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, podrán acceder con descuentos a billetes de autobús y tren con fecha de viaje entre hoy, 1 de julio, y el 30 de septiembre de 2026.

En concreto, Verano Joven 2026 contempla descuentos del 90% tanto para servicios de autobús regular de competencia estatal como en los servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico.

Además, incluye descuentos del 50% en tres casos: los títulos sencillos de Avant; para servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios, con un máximo de 30 euros por billete; y en el Global Flexible de Interrail de 10 días en dos meses, cuando se comercialice a través de Renfe -con una rebaja aplicada sobre las tarifas oficiales de Interrail, con sus características determinadas-.

Para participar y optar a los descuentos, hay que registrarse en la página web del Verano Joven, con el DNI o NIE.

Si la persona cumple los requisitos del programa, recibirá un código personal e intransferible que deberá utilizar para adquirir los billetes de tren y autobús y el pase Interrail rebajados en las diferentes páginas web de los respectivos operadores.

En la edición anterior, la de 2025, se alcanzó un récord de más de 6,87 millones de viajes en tren y autobús entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025, un 30% más que en 2024, y un récord de usuarios, con más de 1,55 millones (+10%).

En total, en sus tres ediciones anteriores, el programa ha facilitado que unos 4,08 millones de jóvenes hayan realizado más de 16 millones de viajes durante el periodo estival.

A partir de los datos del año pasado, Transportes estima un descuento medio por cada billete sencillo de autobús de unos 24,5 euros, de 18 euros en los servicios ferroviarios de alta velocidad, de 10 euros por billete sencillo en trenes de media distancia y de unos 168 euros en promedio por pase Interrail Global Flexible 10 días.