Puente tacha al PP de "ruin y miserable" por reprocharle su respuesta ante el accidente de Adamuz

El ministro de Transportes, Óscar Puente, la ministra de Educación, Milagros Tolón, y el ministro de Idustria y Turismo, Jordi Hereu, durante una sesión plenaria en el Congreso - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha calificado al PP de "ruin y miserable" por reprocharle que no estuviera en el funeral de las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba), cuando ha recordado que no pudo asistir porque el propio PP le convocó para comparecer en el Senado al mismo tiempo que se desarrollaba el funeral.

Así ha contestado a la diputada 'popular' Patricia Rodríguez Calleja, que ha dicho en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso que el ministro fue "incapaz" de acompañar a las víctimas en el funeral.

Rodríguez también le ha echado en cara a Puente que las empresas públicas dependientes de su Ministerio como Adif fueron "incapaces de detectar que la vía ya estaba rota desde 22 horas antes", algo que Adif asegura que no está demostrado que eso fuera así. También ha culpado al Ministerio de obstaculizar la investigación al retirar material sin autorización judicial.

Ante ello, el ministro ha respondido: "Asumí mi responsabilidad desde el primer momento estando en el puesto de mando, no en el Ventorro", al tiempo que ha recordado que el Ministerio va a abrir una página web para desmentir los bulos diarios que se difunden en torno a Adamuz, entre ellos los que considera que ha reproducido la diputada del PP en sede parlamentaria, como la supuesta rotura de vía o la obstaculización de la investigación.

Puente también ha incidido en la responsabilidad del Gobierno del PP en Andalucía respecto a la respuesta del servicio de emergencias. "Las víctimas han registrado una petición en la Junta pidiendo explicaciones a Juanma Moreno Bonilla por el 112; ¿por qué los operarios del 112 tuvieron que trabajar con papel y lápiz esa noche y con sus teléfonos personales?", se ha preguntado.

Otro diputado del PP, Jaime Eduardo de Olano, también le ha pedido explicaciones al ministro sobre su gestión a través de una pregunta que decía "¿tiene algo más que decir, señor ministro?", tras espetarle que "necesita mentir para tapar su incompetencia".

En este caso, Puente le ha contestado diciendo que "le parece mentira que, siendo uno de los diputados mejor pagados de la Cámara, con 130.000 euros al año, y llevando solo cuatro preguntas este año, le pregunte a un ministro si tiene algo más que decir".