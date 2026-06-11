Reino Unido investiga a Ryanair por cobrar a los padres al sentarse con hijos y la aerolínea lo niega

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) de Reino Unido ha abierto una investigación contra Ryanair por los cargos que los padres deben pagar si quieren sentarse junto a sus hijos en los vuelos.

Tal y como ha detallado en un comunicado la CMA, está investigando si el enfoque de la irlandesa con respecto a las reservas de asientos puede implicar que se esté cobrando a los padres para que la firma cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad infantil y discapacidad, tal como se establece en las normas de aviación.

Como respuesta, Ryanair ha afirmado que "no cobra ninguna tarifa" por que los niños se sienten junto a sus padres o al adulto que los acompaña, destacando que se pueden seleccionar asientos reservados junto a ellos para hasta cuatro niños en la misma reserva "sin coste alguno".

Por tanto, los padres que viajan con niños pagan solo por un asiento reservado --para adulto--, mientras que no hay desembolso por los otros cuatro asientos reservados para los niños que viajan con ellos.

Desde la versión de Competencia, las condiciones generales de la aerolínea exigen que al menos uno de los padres acompañe a sus hijos de entre 2 y 11 años durante el vuelo, mediante lo que se denomina un "asiento familiar obligatorio", que el padre o la madre debe pagar alrededor de ocho libras por trayecto para asegurar un asiento junto al suyo para su hijo.

Para Ryanair, esta investigación es "falsa", además de considerarla como "un intento fallido del Gobierno de Starmer aparentar que se preocupa por los consumidores, cuando no ha logrado abolir el Air Passenger Duty (APD)".

"La política de asientos para familias de Ryanair cumple plenamente con todas las leyes y normativas pertinentes y permite a las familias ahorrar dinero al viajar con la aerolínea de tarifas más bajas de Reino Unido", ha concluido, además.

Con todo, el procedimiento de la autoridad de competencia británica se centra en determinar si la cláusula contractual de la aerolínea es "abusiva", según la legislación de protección al consumidor.

"Las cláusulas contractuales se consideran abusivas si perjudican injustamente a los clientes. La ley aplica un criterio de equidad que evalúa si la redacción desequilibra excesivamente la balanza de derechos y responsabilidades del contrato a favor de la empresa", ha explicado el organismo.

Como parte de la investigación, también examinará si la tarifa obligatoria por asiento familiar se va desglosando durante el proceso de reserva y si a los consumidores se les muestra el precio total que pagarán.

Por último, desde la entidad británica han aclarado que se encuentra al inicio de su investigación y aún no ha llegado a ninguna conclusión sobre si Ryanair ha infringido la ley.