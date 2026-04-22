Renfe y Brompton se alían para ofrecer suscripciones de bicicletas plegables desde 41 euros al mes

Archivo - Un usuario de Renfe entra a un tren de cercanías con su bici - RENFE - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe y la marca de bicicletas plegables Brompton Bicycle se han aliado para fomentar los desplazamientos diarios en trenes de Cercanías a través de suscripciones mensuales de este tipo de bicicletas desde 41 euros al mes.

La suscripción incluye una bicicleta Brompton C Line (modelo con manillar intermedio) de 4 velocidades y un seguro contra robo y daños, así como una revisión anual completa y entrega a domicilio en 3 a 5 días laborales, según informa Renfe en un comunicado.

El precio parte desde los 41 euros al mes para una suscripción de 12 meses, así como una opción de 49 euros al mes para una suscripción de 6 meses, tras lo cual el cliente puede renovar, devolver la bicicleta o adquirir una nueva.

El objetivo de la alianza es facilitar la intermodalidad, ya que combina los trenes de Cercanías más una bicicleta plegable para los trayectos hasta el lugar de trabajo o domicilio, sin restricciones de transporte o aparcamiento.

Renfe enmarca esta iniciativa en su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente. En 2024, la compañía redujo sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta 3,79 gramos de CO2 por unidad de transporte (viajero o tonelada de mercancía transportada), un valor hasta 35 veces inferior comparado con el automóvil, de acuerdo con los datos de la Oficina Española de Cambio Climático.