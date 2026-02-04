Renfe cesa a Sonia Araújo como directora de Innovación pero asumirá otras áreas de responsabilidad

Archivo - La directora general de Innovación, Sostenibilidad y Transformación Digital del Grupo Renfe, Sonia Araujo - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha cesado a su directora general de Innovación, Sostenibilidad y Transformación Digital, Sonia Araújo, aunque la directiva continuará colaborando con la compañía en otras áreas de responsabilidad, según confirmaron a Europa Press en fuentes del operador público ferroviario.

Araújo asumió esa dirección general en enero de 2024, cuando era directora de Renfe Viajeros. Lleva cerca de 18 años en la empresa, tras pasar por otras áreas como las de Negocio y por otras compañías como IBM o PwC.

Renfe remarca que se trata de una decisión de gestión ordinaria y defiende que el área tecnológica sigue siendo fundamental para la empresa, que está lista para afrontar los próximos retos en materia de digitalización y sostenibilidad.

"Sonia Araujo ha realizado una aportación relevante a la compañía a lo largo de su trayectoria profesional y continuará colaborando con la compañía en otras áreas de responsabilidad", incide.