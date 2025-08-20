Renfe confirma que los trenes en la línea Madrid-Galicia circularán este jueves con "normalidad"

Decenas de personas en la estación de trenes Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 24 de julio de 2025, en Madrid (España). Renfe recibe hoy a los viajeros que se desplazan con motivo de la celebración de la festividad de Santiago, mañana 25 de julio. - Carlos Luján - Europa Press

La compañía ferroviaria comunica que estarán operativos cuatro trenes en ambos sentidos entre la capital española y Ourense

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha anunciado que a partir de este jueves los trenes habituales circularán con normalidad en sus horarios programados en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, al mismo tiempo que ha subrayado que si fuese necesario "se prevé reforzar el servicio con trenes especiales para facilitar los desplazamientos y atender la demanda acumulada".

Así lo ha comunicado Renfe en su cuenta de 'X', tras la reanudación del servicio de esta línea, cortada desde hace siete días, que ha vuelto a estar operativa a las 17.00 horas de este miércoles, tras la mejora de la evolución de los incendios en Galicia y Castilla y León.

La compañía ferroviaria ha confirmado que un tren saldrá con normalidad de Madrid a las 10.30 horas, con parada en Zamora y la llegada está prevista en Ourense a las 12.45 horas. En sentido contrario, un tren con origen Ourense arrancará su viaje a las 17.30 con parada en Zamora y llegada a Madrid programada a las 19.45 horas.

Además, Renfe ha avisado que se reforzarán "con más plazas" el tren Madrid-Ourense de las 13.30 horas y el tren Ourense-Madrid de las 12.57 horas.