Renfe e Ineco se van a Vietnam a asesorar su nueva línea de alta velocidad de 67.000 millones de euros

Archivo - Unas vías de tren en España - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Renfe e Ineco, ambas empresas públicas españolas, han entrado en el proyecto de alta velocidad que impulsa Vietnam para conectar todo el país de norte a sur a lo largo de 1.541 kilómetros, con un coste total estimado de 67.000 millones de euros.

La empresa de ingeniería dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible participa en un consorcio en el que también están la francesa Artelia y RCIC como socio local, todo ello con la colaboración de Renfe, que participa a través de su filial Proyectos Internacionales, según ha informado Ineco.

Este conjunto de empresas será el encargado del estudio de viabilidad, así como del desarrollo de la ingeniería básica, necesarios para concretar alcance, requisitos técnicos y costes de las siguientes fases constructivas de este proyecto que conectará Hanói con Ho Chi Minh.

Durante los más de diez meses de duración del contrato, Ineco liderará disciplinas como el trazado ferroviario, la obra civil, túneles, estructuras, arquitectura, instalaciones electromecánicas, suministro de energía y la metodología BIM.

"Su participación en este proyecto pone en valor la experiencia acumulada de más de 30 años en el desarrollo de alta velocidad, así como su profundo conocimiento del modelo ferroviario español, considerado uno de los más eficientes del mundo", defiende Ineco.

Con presencia en los cinco continentes y más de 130 proyectos en marcha en 34 países, Ineco actúa como agente estratégico de la internacionalización del modelo español de infraestructuras, abriendo la puerta a la participación de otras empresas nacionales en estos grandes proyectos.

En este sentido, España cuenta con la red de alta velocidad más extensa de la Unión Europea y con el coste medio de construcción más económico, que se suele atribuir a una estrategia basada en la colaboración público-privada y al compromiso con la innovación y la sostenibilidad.

Este modelo español de infraestructuras se ha convertido en un referente para otros países que apuestan por la movilidad. Renfe ha asesorado el arranque de las obras de alta velocidad en países como Arabia Saudí, México, Estados Unidos y los países bálticos, y tiene operaciones en Francia de forma directa y en Italia y el centro de Europa de forma indirecta.