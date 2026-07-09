Ryanair carga nuevamente contra Von der Leyen por los retrasos en el control aéreo en Europa y pide medidas

Archivo - El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, en una rueda de prensa en la sede de Ryanair, a 8 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ryanair ha pedido por carta este jueves a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que tome medidas para solucionar los retrasos en el control del tráfico aéreo (ATC) de la Unión Europea, adjuntando nuevamente un informe del Senado francés que afirma que los retrasos provocados por el control en el país galo aumentaron un 60% en 2025 frente a 2019, con costes de 800 millones de euros para las aerolíneas.

En la misiva, su consejero delegado, Michael O'Leary, ha lamentado que "desde hace muchos años" el sector viene reclamando una reforma efectiva de estos servicios, destacando que, como mínimo, Bruselas exija a los proveedores de ATC europeos que cuenten con la plantilla completa para la primera oleada de vuelos matutinos o se enfrenten a "multas reales y sancionadoras".

Otra de las peticiones, ya reiterada en numerosas ocasiones por la firma 'low cost', incluye la protección de los sobrevuelos durante las huelgas nacionales de controladores aéreos.

"A pesar de estas reiteradas peticiones, 'Useless' Von der Leyen no ha hecho nada. Se le da muy bien dar discursos, pero es inútil a la hora de llevar a cabo reformas reales o de impulsar la competitividad en Europa", ha criticado duramente el máximo mandatario de la irlandesa.

Por último, Ryanair ha lamentado que "el Informe Draghi haya quedado en el olvido en las estanterías del despacho de la presidenta Von der Leyen, acumulando polvo", lo que considera otra prueba contundente de su absoluto fracaso a la hora de liderar Europa.

Actualmente, Bruselas mantiene varios frentes abiertos en relación a cuestiones sobre el sector aéreo, destacando el actual nuevo sistema digitalizado para el control de la frontera exterior de la UE (EES, por sus siglas en inglés), que piden su suspensión para los picos de verano, o la revisión del actual sistema europeo de comercio de emisiones (ETS).

Unida a la ya validada reforma de los derechos de pasajeros, junto con al asunto ya comentado del control del tráfico aéreo, las aerolíneas y los aeropuertos europeos continúan las reclamaciones y las críticas a la gestión de la Comisión Europea.