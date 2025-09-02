Ryanair logra un nuevo récord mensual con 21 millones de pasajeros en agosto

Un grupo de personas en un puesto de facturación de Ryanair en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 23 de agosto de 2025, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ryanair transportó a un total de 21 millones de pasajeros en agosto, lo que supone un aumento del 2% con respecto al mismo mes del año pasado y batir un nuevo récord mensual, con un factor de ocupación del 96%, según un comunicado.

En cuanto al acumulado del año, la irlandesa registró 203,6 millones de viajeros, un aumento del 6% en comparación a los 192 millones transportados en el mismo periodo de 2024. En este caso, el factor de ocupación fue del 94%, sin variación interanual.

En 2024, la 'low cost' ya batió un récord histórico tras alcanzar a un total de 197,2 millones de pasajeros, lo que representó un alza del 8% frente a los 181,8 millones de 2023.

Este anuncio de la aerolínea se produce un día antes de que anuncie --este miércoles-- el recorte de casi un millón de plazas en aeropuertos regionales españoles en respuesta a la subida de tasas aeroportuarias anunciada por el gestor aeroportuario Aena hace unas semanas.

Así lo aseguró el consejero delegado de la aerolínea, Eddie Wilson, en una reciente entrevista a Europa Press, ya que la compañía ha tomado esta decisión ante la "indiferencia" del Gobierno español que está permitiendo que la infraestructura regional "se deteriore y esté infrautilizada". "Vamos a invertir donde podamos obtener un retorno", aseguró.

Esta temporada de verano en España, Ryanair cesó sus operaciones en Jerez y Valladolid, retiró un avión basado en Santiago (100 millones de dólares de inversión) y reduciendo además el tráfico en otros cinco aeropuertos regionales: Vigo (-61%), Santiago (-28%), Zaragoza (-20%), Asturias (-11%) y Santander (-5%).