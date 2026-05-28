SATA Holding inicia el proceso de venta del 75% de Azores Airlines

Archivo - Avión Azores Airline (Grupo SATA). - GRUPO SATA - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

SATA Holding ha anunciado la publicación del pliego de condiciones sobre el proceso de venta de al menos el 75% del capital social de SATA Internacional-Azores Airlines, con el objetivo de establecer un marco transparente y competitivo abierto, según un comunicado.

Para la compañía, esta operación representa "una oportunidad de inversión" en una aerolínea de "relevancia estratégica" en el Atlántico Norte, que desempeña "un papel central" en la conectividad de las Azores.

Además, busca potenciar el valor del activo, atraer inversiones cualificadas y contribuir a la sostenibilidad futura de la compañía aérea.

El proceso, tal y como está estructurado actualmente, incorpora una aclaración sustancial de las condiciones del activo en lo que respecta a la deuda, cuya responsabilidad asumirá el accionista público. También aborda la cuestión de los recursos humanos, definiendo su separación del ámbito de la operación.

Asimismo, otro punto es el relacionado con las obligaciones específicas para el comprador, que incluye el mantenimiento de las condiciones esenciales para la estabilidad operativa y laboral.

"Tras una verificación inicial de la integridad y la capacidad financiera de las partes interesadas, se presentarán propuestas no vinculantes, seguidas de una fase posterior de propuestas vinculantes basadas en un análisis de 'due diligence' en profundidad", ha explicado SATA Holding.