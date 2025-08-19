El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido mañana, al menos hasta mediodía

Varias personas esperan con maletas y observan los carteles de salidas, en la estación de Chamartín Clara Campoamor, a 14 de agosto de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido mañana miércoles, 20 de agosto, al menos hasta mediodía, acumulando ya siete días consecutivos sin servicio.

"Por los incendios que afectan a Ourense, el miércoles 20/08 no se podrá recuperar el servicio entre Madrid y Galicia, al menos hasta mediodía.", ha informado Adif a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

En este sentido, la empresa pública ha remarcado que el personal de Adif está revisando la infraestructura para que su puesta en servicio sea "lo más rápida posible cuando se recupere el tráfico". El pasado sábado la circulación quedó suspendida "definitivamente" por "la mala evolución" de los incendios.

Ante ello, Renfe ha confirmado varios trenes especiales para mañana entre Madrid y Zamora, con salidas desde la capital a las 7.14 horas y a las 13.20 horas; y desde Zamora a las 8.40 horas y a las 14.36 horas.