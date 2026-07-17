Los sindicatos en huelga rechazan la propuesta de Airbus pese al preacuerdo con CCOO

Protestas de los trabajadores de Airbus en la planta de Tablada (Sevilla). - SIPA

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos SIPA, UGT, UTIL, CGT y ATP han rechazado la propuesta de Airbus para poner fin a la huelga vigente en las fábricas de España, mientras que CCOO anunció este viernes de madrugada un preacuerdo con la dirección de la compañía para realizar una revisión salarial del 12% hasta 2027 y mantener los actuales dos días de teletrabajo a la semana.

En este contexto, las asambleas de los trabajadores de todos los centros del fabricante en el país han votado en contra sobre la oferta de la dirección, según han confirmado fuentes internas a Europa Press.

Esta negativa de la plantilla se produce después de que la movilización sume más de dos semanas en activo desde el pasado 1 de julio y se realizara ayer una marcha desde el Ayuntamiento de Getafe (Madrid) hasta la Puerta Norte de la fábrica en el municipio madrileño, con aproximadamente 4.000 trabajadores.

Entre las reivindicaciones de los trabajadores se encuentran la revisión unilateral de la compañía de incrementar los salarios un 3% en 2026 y un 2% en 2027, reducir a un solo día el teletrabajo, frente a los dos actuales, y las discrepancias en la asignación imperativa de las vacaciones estivales y el desacuerdo en la retirada de los complementos de Incapacidad Temporal (IT).

Sin embargo, el preacuerdo con CCOO recoge una revisión salarial general del 5% para enero de 2026 y también en abril de 2027, además de un 0,5% reservado, respectivamente, para lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) y promociones, así como "una cláusula de revisión vinculada al Índice de Precios de Consumo (IPC)".

Igualmente, CCOO ha indicado que "la dirección se compromete a respetar íntegramente el acuerdo de teletrabajo" recogido en el convenio y que, en cuanto a vacaciones, "se fijarán dos semanas flexibles en el calendario anual de cada centro".

Por otra parte, el preacuerdo recoge el "mantenimiento del personal de Espacio" y "de las actuales condiciones de movilidad" con respecto al Proyecto Bromo, que prevé fusionar los activos espaciales de Airbus, con la francesa Thales y la italiana Leonardo para crear un líder aeroespacial europeo.

No obstante, el texto será sometido a referéndum entre la plantilla de trabajadores del sindicato, aunque aún sin fecha concreta para la votación, pero se espera para mediados de la semana próxima.

El pasado viernes, 10 de julio, la dirección de Airbus en España manifestó por primera vez su disposición al "diálogo con la parte social" tras más de una semana de protestas, bajo el objetivo de "volver a la normalidad lo antes posible para mitigar el impacto de la huelga en sus empleados, operaciones y clientes".