El tráfico de mercancías en los puertos cae un 2,3% hasta julio por el estancamiento del comercio mundial

El de pasajeros aumenta un 6,5%

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tráfico de mercancías en los puertos españoles retrocedió un 2,3% entre enero y julio de 2025, hasta los 323,8 millones de toneladas, debido al contexto de estancamiento del comercio mundial derivado de la incertidumbre e inestabilidad geopolítica y económica global, según explica Puertos del Estado en su último balance mensual.

La mercancía general registró un descenso del 0,2%, hasta los 165,5 millones de toneladas, con un aumento del 4,4% de la convencional (53,4 millones de toneladas), mientras que la contenerizada retrocedió un 2,3% (112,1 millones de toneladas).

Los TEU (contenedores) registraron un aumento del 1,5%, alcanzando los 10,8 millones de unidades hasta julio, aunque continúa su tendencia a la baja en tránsito (-3,1%), corrigiendo el fuerte crecimiento del 19,2% registrado en 2024 por el cambio de rutas derivado de la inestabilidad en el Mar Rojo. No obstante, los TEU import-export continuaron con la tendencia al alza, subiendo un 8,7%.

Los graneles sólidos registraron un descenso del 5,5% respecto al mismo periodo del año anterior, con un total acumulado de 46,4 millones de toneladas, donde los buenos resultados del mineral de hierro y otros minerales no metálicos no pudieron con la caída de los cereales y sus harinas.

Por su parte, los graneles líquidos descendieron un 3,3%, con 103,5 millones de toneladas, debido al menor movimiento de petróleo crudo y derivados.

El tráfico ro-ro (con ruedas) creció un 3,1%, hasta los 45 millones de toneladas; el número de buques mercantes por los puertos españoles disminuyó un 1,4%, con un total de 94.041 unidades; y el arqueo bruto se incrementó un 0,9%.

SE DISPARAN LOS CRUCEROS

En cuanto al tráfico de pasajeros, aumentó hasta julio un 6,5% en relación al mismo periodo de 2024, hasta superar los 22,9 millones de movimientos.

En régimen de transporte viajaron 15,4 millones de personas, un 2,2% más, mientras que en cruceros lo hicieron más de 7,5 millones de viajeros, un 16,5% más que hace un año.