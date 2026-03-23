El transporte avisa de "protestas masivas" si el Gobierno no lanza un segundo paquete de ayudas al sector

Archivo - Camiones en una carretera. - ASTIC - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), del que forma parte la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), ha avisado este lunes de posibles movilizaciones y "protestas masivas" si los ministerios de Transporte, Economía y Hacienda no avanzan "de manera inmediata" hacia un segundo paquete de ayudas para el sector.

"Sin una rectificación inmediata, y antes del 27 de marzo, la viabilidad del sector está seriamente comprometida. De prolongarse esta situación, España podría enfrentarse a un escenario real de interrupciones en la cadena logística, con graves tensiones en el suministro de bienes esenciales derivada de la paralización progresiva de empresas incapaces de sostener su actividad con márgenes negativos", ha explicado en un comunicado.

"Además, no descartamos posibles movilizaciones y protestas masivas ante el descontento generalizado de transportistas autónomos y empresas que ven peligrar su supervivencia", ha añadido.

El CNTC ha reconocido que "algunas medidas" pueden considerarse "positivas" para la sociedad en general, pero ha subrayado que para el transporte "no solo resultan insuficientes", sino que "en algunos casos agravan la situación de un sector ya al límite".

A ello se sumaría la bonificación de 20 céntimos por litro que, en la práctica, y según la CNTC, no alcanzaría esa cifra ya que se deben descontar los 5 céntimos correspondientes al gasóleo profesional, quedándose solo en 15 céntimos.

Además, Moncloa no habría garantizado que este descuento se traslade íntegramente al transportista ni que quede fuera de los mecanismos de indexación del combustible, al igual que debería ocurrir con la reducción del IVA, lo que podría derivar en una "situación paradójica" de "bajada forzada de tarifas en plena escalada de costes".

El CNTC ha insistido en la necesidad de mantener de forma estructural la figura del gasóleo profesional más allá de la coyuntura actual, así como en la implantación urgente de una cláusula de indexación verdaderamente flexible.

Esta debe permitir ajustar el peso porcentual del combustible en los costes de explotación de una empresa de transporte en función del precio del litro del gasóleo y facilitar revisiones de precios con carácter diario o, como mínimo, semanal, evitando que el transportista asuma en solitario fluctuaciones bruscas del mercado energético.

El CNTC ha calculado que, desde el inicio de la guerra en Irán, cada camión está soportando un sobrecoste medio cercano a los 600 euros semanales en combustible. Para el conjunto del sector ascendería a cerca de 450 millones de euros.

Paralelamente, el Comité ha advertido de que las ayudas no deben estar condicionadas por limitaciones como las del régimen 'de minimis', ya que este tipo de restricciones impiden que las empresas de un determinado tamaño puedan acceder a un apoyo proporcional al incremento real de sus costes.

En suma, el CNTC se ha mostrado "profundamente decepcionado y desconcertado", ya que lo que se les trasladó en las reuniones de la semana pasada con el ministro de Transporte "dista considerablemente de la realidad de las medidas adoptadas". La organización ha exigido una cita "urgente" con los ministros de Transporte, Economía y Hacienda para crear un nuevo paquete de ayudas.

El sector ha hecho un "llamamiento directo" a los cargadores para que apliquen correctamente la cláusula del gasóleo adaptándolo a los costes reales, recordando también que la Ley de la Cadena de Transporte impulsada en 2022 por el CNTC prohíbe de forma explícita operar por debajo de costes.

El CNTC ha criticado, igualmente, a las petroleras por trasladar sin dilación las subidas del coste del petróleo a los precios, aunque sin reducirlo cuando este baja. Así, ha instado al Gobierno a vigilar estas prácticas y a que imponga "sanciones contundentes" de ser necesario.

"Marzo ha transcurrido casi en su totalidad sin que se adopten soluciones efectivas, y lo perdido corre el riesgo de quedarse perdido, comprometiendo los resultados anuales de las empresas que logren sobrevivir a esta situación. Se está poniendo en peligro la principal infraestructura de nuestra economía productiva, exponiendo a las cadenas de suministro y distribución a un colapso por la falta de servicios de transporte", ha alertado el presidente de Astic, Marco Basante.