Transportes amplía el dispositivo invernal a 659 máquinas quitanieves y 126.615 toneladas de fundentes

Quitanieves. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha ampliado el dispositivo invernal activado este pasado domingo para hacer frente a las nevadas de Cantabria y Madrid a 659 máquinas quitanieves y una capacidad de almacenamiento de 126.615 toneladas de fundentes.

Así, tal y como ha informado el departamento liderado por Óscar Puente en un comunicado este lunes, dicha ampliación se ha llevado a cabo una vez extendido el aviso naranja por nevadas a las Comunidades de Castilla y León (desde esta noche hasta mañana a mediodía) y Cataluña a lo largo de este lunes.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido para este lunes y este próximo martes un boletín de aviso por nevadas de nivel 'Naranja' en las comunidades de Cantabria y Castilla y León; mientras que para Cataluña ha emitido también un boletín de aviso por nevadas de nivel 'Naranja', pero solo para este lunes.

En este sentido, el departamento de Transportes, además de realizar un llamamiento a la prudencia y a extremar las medidas de precaución al circular por carretera, ha recomendado consultar la información y recomendaciones contenidas, aparte de en su cuenta de 'X', en la página web y 'X' de la DGT, así como en la web y cuenta de la misma red social de la Aemet.

Por último, el Ministerio ha recordado que su Plan de Vialidad Invernal persigue mantener, en época invernal, las carreteras de la Red de Carreteras del Estado en las "mejores condiciones posibles" de confortabilidad y seguridad cuando se vean afectadas por problemas de nieve o hielo.