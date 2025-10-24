Transportes licita un nuevo sistema para gestionar la conservación de carreteras por 3 millones de euros

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado un contrato para el desarrollo de un nuevo Sistema Avanzado de Gestión de Firmes (SAGF) para la Dirección General de Carreteras, con un presupuesto de 2,98 millones de euros (IVA incluido).

El objeto de este contrato es que el sistema permita la clasificación y monitorización de los activos que componen la Red de Carreteras del Estado, incluyendo la programación y pronóstico del estado de los firmes con arreglo a la inteligencia artificial y otras herramientas avanzadas, con especial enfoque en aspectos como la huella de carbono, la durabilidad y la posible circularidad de las capas de firme.

La empresa adjudicataria tendrá que desarrollar, calibrar, explotar y optimizar un nuevo sistema de gestión de firmes, que servirá como herramienta para recopilar, ordenar y tratar la información procedente de las auscultaciones, inspecciones u otras fuentes de datos relativas a los firmes de las carreteras.

El contrato también contempla la incorporación de nuevas fuentes de datos como 'Floating Car Data', datos procedentes de sensores integrados en el pavimento o de sistemas de visión artificial, así como el desarrollo de nuevas funcionalidades que surjan como resultado de avances técnicos o que se revelen como necesarias a raíz del manejo de la nueva aplicación.

El nuevo SAGF responde a la necesidad de homogeneizar y unificar las diferentes fuentes de datos relativas al estado de los firmes y a las actuaciones de conservación, así como garantizar su correcta puesta al día, permitiendo realizar la explotación de la información con un mayor valor añadido.

El Ministerio quiere dar así un "protagonismo trascendental" al estado de los firmes, dado que de su buen estado dependen en gran medida el confort y la seguridad de los usuarios de la carretera.