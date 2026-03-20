Transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores se descontarán 20 céntimos por litro de combustible

Archivo - Un camión cisterna rellena el combustible de los depósitos de una gasolinera de Sevilla - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales del transporte por carretera, agricultores, ganaderos y pescadores tendrán un descuento de 20 céntimos por cada litro de combustible que reposten en sus vehículos, incluyendo camiones, autobuses, ambulancias o furgonetas, para amortiguar el impacto que el sector está recibiendo por las consecuencias de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado un plan de 5.000 millones de euros para paliar los efectos del conflicto en la economía española, que entrarán mañana en vigor tras su publicación en el BOE.

"Todos ellos son sectores que se están viendo muy afectados y son muy importantes para nuestro tejido productivo. Estos descuentos se activan para capear esta crisis y para contener, por supuesto, en todo lo posible, los precios de la cesta de la compra", ha explicado el presidente.

Además del descuento de 20 céntimos en los carburantes, los profesionales de la agricultura también podrán acceder a una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes, que también se han visto afectados por la guerra y pueden desencadenar un aumento del precio de productos como el aceite.

A los carburantes también se les aplicará un descuento del IVA, que pasará del 21% al 10% mínimo que permite la Unión Europea, aunque este impuesto lo paga el consumidor final. Sánchez ha calculado que solo esta rebaja del IVA se traducirá en un descuento de hasta 30 céntimos, es decir, unos 20 euros por vehículo.