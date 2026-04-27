Turespaña y Aena abordan el impulso de rutas internacionales en la V Jornada de Conectividad en Reus (Tarragona). - TURESPAÑA

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Turespaña y Aena celebrarán los próximos 28 y 29 de abril en Reus (Tarragona) la V edición de las Jornadas de Conectividad Aérea, con la participación de representantes institucionales, destinos turísticos, asociaciones como ALA e IATA y aerolíneas nacionales e internacionales, según un comunicado.

Con la colaboración de Patronato de Turismo de Tarragona y la Generalitat de Catalunya, estas jornadas buscan impulsar la conectividad internacional, especialmente hacia destinos regionales, favoreciendo la captación de nuevas rutas y proporcionando información y oportunidades a las aerolínea.

Así, incluirá la participación de ALA, IATA y Amadeus donde se expondrá la situación del sector aéreo, así como paneles sobre planificación de rutas con Airbus y mesas redondas con destinos (Sevilla, Bilbao o Valencia) y aerolíneas como Binter, IAG, Jet2 o Volotea.

Además, incluirán casos prácticos y estrategias de desarrollo de destinos, como la Costa Dorada, así como intervenciones sobre planificación estratégica de redes y sobre los instrumentos disponibles en el ámbito de la contratación pública.

El primer día, este martes, se celebrará un 'workshop' profesional con reuniones bilaterales entre destinos y aerolíneas para facilitar el contacto directo entre ambas partes y generación de nuevas oportunidades de conectividad, seguido de un 'networking'.

Posteriormente, el 29 de abril, tendrá lugar la jornada técnica en el Palacio Bofarull, con mesas redondas sobre la situación del sector, planificación de rutas, sostenibilidad, tecnología aplicada al mundo de los viajes, desafíos relacionados con la disponibilidad de aeronaves y cooperación entre destinos y aerolíneas.

La apertura institucional contará con representantes de la Diputación de Tarragona y la Generalitat, mientras que la presentación correrá a cargo de Turespaña y Aena.