UGT considera "un éxito" la primera jornada de huelga en Groundforce, con retrasos de hasta 50 minutos

Archivo - Maletas en la terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT considera que la primera jornada de huelga convocada para los trabajadores de tierra de Groundforce (firma de handling de Globalia), que afecta a 12 aeropuertos españoles, está siendo "un éxito" y que se están registrando retrasos de entre 40 y 50 minutos en los grandes aeropuertos.

Fuentes del sindicato han señalado a Europa Press que, además, los hipódromos de muelle de retirada de equipajes --cintas transportadoras de las maletas-- están colapsados en los aeropuertos de Madrid y Barcelona, con retrasos de hasta 50 minutos en aeropuertos como Bilbao, Valencia o Madrid, unos retrasos que serán mayores cuando se levante el actual tramo de paro, establecido hasta las 17.00 horas.

La huelga, convocada de manera indefinida por los sindicatos UGT, CCOO y USO, está dirigida a todos los trabajadores de tierra de la compañía para todos los días a partir de este lunes y entre las 5.00 y las 7.00, entre las 11.00 y las 17.00 y entre las 22.00 y las 00.00 horas.

No obstante, el sindicato no dispone de datos de seguimiento, pero ha tachado de "abusivos" los servicios mínimos impuestos por el Ministerio de Transportes, establecidos en el 100% para servicios de emergencias o de traslados del Ministerio del Interior, mientras que oscilan entre el 60% y el 80% para los vuelos domésticos con destinos no peninsulares o con obligación de servicio público, dependiendo del aeropuerto y de las fechas.

Para los servicios que unen ciudades españolas peninsulares cuando el medio alternativo implique un tiempo de desplazamiento igual o superior a cinco horas los servicios mínimos oscilan entre el 49% y el 60%, mientras que, cuando la alternativa sea menor a cinco horas, los servicios mínimos van desde el 27% al 36%, dependiendo del aeropuerto y de la fecha.