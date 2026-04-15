La Junta califica de "espeluznantes" los últimos informes sobre Adamuz con "posible manipulación de pruebas"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz. - María José López - Europa Press

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha calificado de "espeluznantes" las últimas informaciones que se están conociendo sobre la investigación del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero en el que perdieron la vida 46 personas.

"La primera llamada ya es suficiente para que se activen los servicios de emergencia y nosotros, con un terrible accidente donde fallecieron tantas personas en nuestra tierra, no vamos a hacer política", así ha respondido la portavoz este miércoles cuestionada por las últimas declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre la tardanza en la prestación del servicio de atención a las víctimas.

En esta línea, España ha señalado que los últimos informes conocidos en relación al accidente ponen de manifiesto "una falta de mantenimiento de las vías" e incluso de "una posible manipulación de las pruebas". "Parece que se le están poniendo problemas a la investigación", ha indicado.

"Recientemente era un funcionario, un jefe de servicio, el que de alguna forma decía que no entendía por qué se le había obligado a retirar ciertos materiales", ha subrayado.

Por ello, España ha asegurado que "parece que el ministro quiere quitarse cierta responsabilidad" y le ha pedido a Óscar Puente que "asuma responsabilidades" cuando finalice la investigación.

En paralelo, la también consejera ha puesto en valor el trabajo del ejecutivo andaluz con la creación del comisionado y la personación como agente civil en la causa de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) que investiga el accidente.