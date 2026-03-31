Archivo - El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha asegurado que las restricciones al medio natural a raíz de la peste porcina africana (PPA) se mantendrán "al menos" hasta el verano, pese a la dificultad que comporta extender estas limitaciones durante mucho tiempo.

En una entrevista en 'El País' recogida por Europa Press este martes, el conseller ha explicado que el levantamiento de las restricciones en Collserola (Barcelona) "lo decidirán los técnicos", y que por ahora los esfuerzos deben centrarse en aumentar las capturas.

"Matar jabalíes es la única solución, esto es una crisis sanitaria. No es una posición política. El que quiera defender los animales debe pensar que si la PPA sale de la zona cero se morirán todos los jabalíes y nos cargaremos toda la economía del país", ha argumentado.

REAPERTURA DE MERCADOS

Ordeig ha instado a ganar "credibilidad y reputación" mediante el trabajo a realizar los próximos meses y ha asegurado que en el momento en el que vean que la situación mejore, habrá acuerdos de regionalización que ahora no se tienen, según él.

Preguntado sobre si se conseguirá reabrir los mercados con Japón o Filipinas, dos importantes importadores de carne porcina, ha respondido: "Sí, además vamos por buen camino. Con datos de enero vemos que seguimos exportando bien. Ha bajado el volumen económico pero hemos abierto mercados nuevos al tener precios competitivos. Tenemos el 83% del mercado reabierto y hay que seguir así".

ACUERDO UE-MERCOSUR

En referencia al acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, el conseller ha señalado que el Govern no teme este tipo de tratados "si se exigen los mismos controles y las mismas restricciones", con controles en frontera, cláusula de salvaguarda o un fondo económico de compensación para los sectores afectados.

"Somos un lugar del mundo con alimentos de más calidad, seguros, sostenibles, innovadores con potencial económico, suficientes. Tenemos claro hacia dónde queremos ir. No puede ser que cada día se pidan más papeles y haya regulaciones más adversas", ha alertado.

AUMENTAR LAS CAPTURAS

El responsable de Agricultura ha explicado que hay entre 120.000 y 180.000 jabalíes en toda Catalunya y que el objetivo es reducir a la mitad la población de esta especie en el territorio.

Parte de esta misión es eliminar todos los jabalíes del radio de 20 kilómetros del foco, una tarea para la que se han instalado 222 cierres de pasos de faunas y 45 kilómetros de vallas y se han invertido 45 millones de euros en contratos de emergencias.

Ha puntualizado que entre los cero y los seis kilómetros del foco estiman que se tienen que sacrificar 800 animales, y entre los seis y los 20 kilómetros unos 6.000.

Más allá de los 20 kilómetros, la Generalitat ha activado planes de control poblacional en la Catalunya Central, Girona y Lleida.