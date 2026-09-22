Agro.- El Corte Inglés Diagonal (Barcelona) estrena espacio Gourmet que combina compra y degustación

La Barra del Gourmet protagoniza el nuevo espacio - EL CORTE INGLÉS

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Club Gourmet de El Corte Inglés Diagonal de Barcelona ha estrenado un nuevo espacio que combina compra, degustación y restauración, con una capacidad para más de 150 comensales, han informado este martes fuentes de la empresa.

El nuevo espacio, fruto de una importante reforma respecto a la sala anterior, ocupa una superficie de 750 metros cuadrados, tiene capacidad para 75 personas en su salón interior y 80 en la terraza panorámica, y está presidido por La Barra del Gourmet, con cocina propia donde más de 500 productos locales son los protagonistas de la oferta.

Situado en la quinta planta de estos grandes almacenes, se trata de un espacio donde el cliente puede elegir cualquiera de los productos a la venta y degustarlos 'in situ'.

La propuesta gastronómica da protagonismo a pescados frescos de las lonjas de La Ràpita, Tarragona, Blanes, Palamós (Girona) y Vilanova i la Geltrú (Barcelona), así como a las carnes, una oferta que varía en función de la temporada.

Entre las especialidades más representativas se encuentran ostras, ibéricos, quesos, conservas y pinchos, así como una carta de vinos, cavas y champanes, y especialidades catalanas como albóndigas con sepia, esqueixada de bacalao o fricandó.