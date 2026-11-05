Agro.- PortAventura World y Familia Torres crean un circuito para reutilizar 8.000 botellas de vino

Botellas de vino de Familia Torres en PortAventura World - FAMILIA TORRES

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

PortAventura World y Familia Torres han creado un circuito para la reutilización de más de 8.000 botellas de vino, informan en un comunicado conjunto este jueves.

El proyecto es una prueba piloto que se realiza junto a la empresa especializada en reutilización de envases Pots, con potencial para escalarse y recuperar hasta 56.000 botellas anuales en diferentes puntos de restauración del resort.

De esta forma se cambiará el proceso actual, en el que las botellas de vidrio se gestionan dentro del flujo de residuos para su posterior reciclaje.

El proyecto contempla que las botellas se separen en los puntos de restauración de PortAventura World para entregarlas a Pots, que se encargará del lavado y tratamiento, así como del envío a Familia Torres, que las llenará y reincorporará al circuito del resort.

En un inicio, el circuito cuenta con cuatro referencias de vino, con la posibilidad de ampliarse hasta 50, y para facilitarlo, se han hecho ajustes en el etiquetado y el marcaje del lote para que las botellas se puedan higienizar correctamente y volver a utilizar.