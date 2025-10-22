El artista Daniel Steegmann Mangrané protagoniza el catálogo anual de Vila Viniteca

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El artista Daniel Steegmann Mangrané es el elegido para protagonizar el catálogo anual de la distribuidora de vinos Vila Viniteca, que desde 1992 ilustra un creador destacado.

La portada del catálogo es su obra 'Metamorphing map', una pieza de mármol portoro cuyo original es de 100 x 120 centímetros y que se ha presentado este miércoles en un encuentro con la prensa al que ha asistido el marchante de Steegmann, Joan Amagat.

Quim Vila (copropietario de Vila Viniteca junto a Siscu Martí) ha definido esta creación como una obra entre el relieve, la escultura e incluso la pintura, ya que puede colgarse para contemplarla.

Sus formas no están asociadas a una disciplina artística concreta y aluden a la naturaleza y al arte a la vez.

Daniel Steegmann (Barcelona 1977), formado en su ciudad natal aunque ha vivido y creado en otros lugares, ha creado escultura pero también sonido, jardines y dibujo, y está interesado en la biología y los sistemas biológicos.

Ha expuesto en el Macba y en la Fundació Tàpies de Barcelona, el Museum of Contemporary Art of Kiasma de Helsinki y la Pirelli HangarBicocca de Milán, y tiene obra en las colecciones de la Tate Modern de Londres, la Pinault Collection de París y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.

CREACIÓN DE ARTE Y CREACIÓN DE VINO

Vila Viniteca impulsa con su catálogo anual el vinculo entre la creación artística y la creación del vino, y el invitado anterior fue una excepción: el cocinero Ferran Adrià, que ha ido creando acuarelas paralelamente a su trabajo gastronómico.

Desde 1992 también han protagonizado el catálogo Barceló, Antonio López, Milo Manara, Plensa, Eduardo Arroyo, Moebius, Lita Cabellut, Perico Pastor, Mariscal, Guinovart, Arranz-Bravo, Santi Moix, Frederic Amat, Francisco Ibáñez, Juan Genovés y Perejaume, entre otros.