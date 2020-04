Sancionado un mariñeiro de Cee (A Coruña) por saír a faenar en domingo

A CORUÑA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

A Garda Civil sancionou a un mariñeiro de Cee (A Coruña) por saír a faenar en domingo e realizar pesca deportiva, segundo informa a Benemérita.

A súa localización foi posible despois de que a patrulla do Seprona e de Seguridade Cidadá da Benemérita de Corcubión recibise información de que unha embarcación saía do porto de Fisterra a pescar polo que se montou un dispositivo de vixilancia.

Ás poucas horas, entrou a embarcación no porto, dispondo ambas as patrullas un dispositivo co fin de interceptala e realizar unha inspección. Con todo, o patrón, ao estar próximo aos pantaláns e ver á Garda Civil, acelerou a embarcación, saíndo de porto e procedendo ao fondeo dunha gran nasa á saída do mesmo.

Unha vez finalizado o fondeo, regresou ao porto sendo identificado as patrullas como un mariñeiro profesional, veciño de de a localidade de Cee, cunha embarcación de terceira lista, despachada para artes menores, polo que non podía saír a faenar os domingos.

No operativo, o home negouse a colaborar facendo xestos de burla aos axentes. Por ese motivo realizouse xestións co barco de Salvamento Marítimo atracado no porto de Brens-Cee, 'Don Inda', para que prestasen apoio ás unidades da Garda Civil para levantar a nasa que esta persona fondeara.

Finalmente, púidose proceder ao levantamento da mesma, que tiña 40 quilogramos de robaliza, dous quilos de sargo, un quilo de xurelo e outro de xarda, que foron entregadas a un centro benéfico de Cáritas Cee. Ao patrón, cursáronselle denuncias administrativas tanto por non respectar o confinamento que decreta o estado de alarma como por incumprir a Lei de Pesca de Galicia.