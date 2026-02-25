Agricultores y ganaderos madrileños se concentran en Sol para protestar por el acuerdo comercial UE-Mercosur

Tractores en la Puerta del Sol durante la concentración de agricultores y ganaderos contra el acuerdo comercial UE-Mercosur. - EUROPA PRESS

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las principales organizaciones de productores del sector primario de la Comunidad de Madrid han congregado este miércoles a decenas de personas en la céntrica Puerta del Sol para protestar por las condiciones del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, así como por las políticas agrarias a nivel nacional.

En el kilómetro cero de las carreteras madrileñas, los representantes de Asaja Madrid, Ugama, AGIM-COAG, UPA y Cooperativas Agrarias han llevado finalmente a cabo la protesta que tenían prevista para finales de enero, pero que tuvo que ser suspendida debido a inclemencias meteorológicas.

Con dos tractores recibiendo a los madrileños y turistas junto a la emblemática estatua del oso y el madroño, los agricultores y ganaderos madrileños han alzado la voz contra un acuerdo comercial que consideran perjudicial, pues no contempla los mismos controles sanitarios para los productos importados que para los nacionales.

Entre pancartas contra el acuerdo comercial con Mercosur, los principales representantes de las organizaciones han leído un manifiesto para demandar unas políticas agrarias que tengan más en cuenta los intereses del sector primario, exigiendo además que el Gobierno deje de estar "sordo" ante estas demandas.

Mientras que en un lateral del escenario que han instalado en Sol, se repartían miles de raciones de potaje madrileño elaborado con productos de la región, una iniciativa para poner en valor el campo de la Comunidad de Madrid, según han destacado los organizadores.

LA SITUACIÓN DEL CAMPO MADRILEÑO

Las principales demandas del campo las ha relatado el presidente de Asaja Madrid, Francisco José García, quien en declaraciones a los medios de comunicación ha puesto el foco sobre la desigualdad de condiciones que van intrínsecas al acuerdo, a la par que ha rechazado también el aumento de las exigencias burocráticas para el sector.

Estas mismas reivindicaciones las ha compartido el máximo representante de Ugama, Alfredo Berrocal, quien ha lamentado que los agricultores y ganaderos españoles son los "pagafantas" de un acuerdo que beneficia a otros sectores "pero desde luego al campo no". Así, considera que el acuerdo desembocará en el "abandono" del campo.

Por otro lado, además de secundar las reivindicaciones del resto de organizaciones, la secretaria general de AGIM-COAG, Ivana Martínez, ha puesto el foco sobre el recorte del 22% de la Política Agraria Común (PAC) para la nueva reforma; así como sobre los problemas para garantizar relevo generacional.

Finalmente, el secretario general de UPA Madrid, Jesús Anchuelo, ha reivindicado también acciones concretas para controlar el "grandísimo problema" de la fauna silvestre, que afecta a los cultivos madrileños, así como las manadas de lobos que amenazan las explotaciones ganaderas.

Estos mismos representantes del campo madrileño se reunieron ya a finales de enero --el día de la convocatoria frustrada por la nevada-- con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para trasladarle sus demandas. De aquella reunión salieron con la promesa de una propuesta, si bien ahora exigen medidas concretas.

"Palabras ya no nos valen, queremos hechos. Las palabras son muy bonitas, salimos de las reuniones y nos dicen claramente lo que queremos oír. Pero de eso ya estamos hartos, queremos hechos", ha remachado manifestado Anchuelo.

LA COMUNIDAD DE MADRID, PRESENTE EN LA CONCENTRACIÓN

La convocatoria ha contado con el respaldo de representantes de la Comunidad de Madrid, como el viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio, Rafael García; y el director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel de Oteo.

En declaraciones a los medios, De Oteo ha trasladado el apoyo del Ejecutivo autonómico a la concentración y ha reconocido que la Comunidad de Madrid es "sensible" a las reivindicaciones, las cuales trasladan al propio Ministerio de Agricultura y Ganadería para que, a su vez, lo comuniquen a la UE.

"Es importante estas concentraciones para hacer partícipes a todos los consumidores, a todos los madrileños, porque Madrid produce, Madrid tiene campo y tenemos que apoyarle para seguir haciendo posible su subsistencia", ha manifestado De Oteo, que defiende las medidas adoptadas por el Gobierno madrileño.

Por otro lado, el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, también se ha acercado hasta la concentración para mostrar su apoyo al "mundo rural madrileño" y arremeter contra la Comunidad de Madrid por "decir y votar una cosa en Bruselas" y "a los agricultores y ganaderos decirle otra".

"Esto es cobarde y deshonesto. El Partido Popular lo que no puede hacer es seguir sorbiendo y soplando al mismo tiempo en este tema de Mercosur. Tiene que tener una postura coherente, que por cierto, es la que tiene Vox, que dice lo mismo en todos los sitios", ha manifestado Henríquez de Luna.