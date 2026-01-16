Las OPA de CyL se unen para convocar protestas contra Mercosur que quieren concentrar en el jueves 29

Decenas de tractores recorren una calle en señal de protesta - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias de Castilla y León, Asaja, UPA, COAG y UCCL, se han unido para convocar en unidad de acción a los agricultores y ganaderos en las nueve provincias de Castilla y León a salir a las calles para rechazar el acuerdo UE-Mercosur que se firmará mañana, sábado 17 de enero en Paraguay.

Como acordaron ayer las organizaciones a nivel estatal, el calendario de protestas se desarrollará en la semana del 26 y al 30 de enero, si bien las organizaciones convocantes en Castilla y León tienen previsto que la mayoría de las protestas provinciales se concentren el jueves día 29 --la fecha se determinará en cada provincia--.

Las organizaciones convocantes de estas jornadas reivindicativas han vuelto a advertir de los aspectos del acuerdo de UE-Mercosur que más perjudican al campo español e insisten en criticar que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay --los países que conforman Mercosur-- van a producir "con exigencias infinitamente más laxas" que las que se requieren en la UE, en lo que consideran "desleal competencia" con los productos europeos.

A esto añaden que los productos que lleguen desde el otro lado del Atlántico tampoco tendrán las garantías sanitarias de las que gozan los productos europeos, "con la consiguiente repercusión negativa para los consumidores".

Asaja, COAG, UPA y UCCL han insistido en exigir una "reciprocidad real" que garantice los mismos requisitos medioambientales, agronómicos y sociales para las importaciones y con control de trazabilidad y han vuelto a exigir salvaguardas ante caídas de precios y que se refuercen los controles en frontera para cumplir las condiciones fitosanitarias, zoosanitarias y de bienestar animal.