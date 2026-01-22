Pescadores vascos de altura dicen que la veda en el Golfo de Vizcaya es "un golpe" que vuelve a "hostigarles"

El gerente de la Organización de Productores de Pesca de Altura de Ondárroa (OPPAU), Mikel Ortiz Abalia - EUROPA PRESS

El gerente de la Organización de Productores de Pesca de Altura de Ondarroa (OPPAU), Mikel Ortiz Abalia, ha afirmado que la veda de pesca en el Golfo de Vizcaya es "un golpe" que vuelve a "hostigar" a los pescadores que faenan en la zona. Además, ha acusado a Comisión Europea de estar "obsesionada" por preservar el objetivo medioambiental y "olvidarse del económico y social".

Ortiz se ha manifestado de esta forma en referencia a la veda temporal de pesca en el Golfo de Vizcaya para reducir la mortalidad de delfines, que se inicia este jueves y se prolongará hasta el 20 de febrero. Esta medida afectará a los barcos de más de ocho metros de eslora, unos 300, que deberán permanecer en puerto durante ese periodo.

En declaraciones a Europa Press, Ortiz ha afirmado que estas medidas tienen "sin duda alguna", un impacto económico "pero también social". "Vamos a dejar de aportar pescado a las familias, que van a poder consumir menos pescado, porque habrá menos pescado en pescadería y seguramente más caro", ha dicho.

El gerente de OPPAU ha reclamado "un balance equilibrado de las medidas" de la Comisión y ha asegurado que "el impacto social a nivel de soberanía alimentaria lo que preserva es garantizar un suministro de alimentos para todos los europeos".

Por contra, cree que, con las medidas, "lo que se hace es dificultar ese objetivo de seguridad y soberanía alimentaria" para "no depender tanto del extranjero y poder alimentar de una manera saludable a las familias europeas".

Tras asegurar que las medidas están afectando a 29 trabajadores en el mar, ha añadido que hay "otros tantos trabajadores en tierra que siguen la cadena alimentaria de distribución y comercialización de la merluza". "Para nosotros esta medida es una vez más un golpe, porque ya venimos de iniciativas que nos restringen y nos hostigan constantemente", ha lamentado.

Mikel Ortiz ha advertido de que la decisión de la Comisión "dificulta la actividad" y es "otra piedra en el camino para poder aportar todo el pescado que necesitan nuestros los clientes y los hogares en este país", además de "un duro golpe económico y social para los trabajadores".

Según ha precisado, la medida "viene a suponer unos 125.000 kilos de merluza que se dejarán de capturar" y, por tanto, "de vender y comercializar a todas las pescaderías y tiendas de este país". A ello, se suman los efectos económicos para las empresas y trabajadores. "A largo plazo, lo que vemos es que la Comisión de Bruselas sigue 'erre que erre' con su obsesión medioambiental", ha dicho.

En este sentido, ha afirmado que los trabajadores del sector están "de acuerdo en proteger el medioambiente" y son "los primeros interesados en que siga habiendo ecosistema y pesca para que generaciones futuras puedan seguir pescando".

"Pero lo que reclamamos es que se establezca el reglamento pesquero de una vez por todas, porque establece tres objetivos, que son la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad medioambiental", ha aclarado.

A su juicio, la Comisión de Europea "se está centrando únicamente en preservar el objetivo medioambiental y se está olvidando del objetivo económico y objetivo social".

"No olvidemos que Europa ya depende en un 70% del pescado de importación, y con estas medidas lo único que se consigue es castigar a la flota de aquí, castigar el pescado capturado por nuestros pescadores y beneficiar a las flotas de terceros países que no cumplen con ninguno de los controles e inspecciones a los cuales nosotros estamos sometidos a diario", ha denunciado.

Tras reiterar que "no es normal que sigan beneficiando a las flotas del extranjero y castigando a la flota de aquí", ha reclamado "no se centren únicamente en los objetivos medioambientales" y que "de nuevo establezcan cuáles son los impactos económicos y sociales, que son los dos objetivos que tiene la política pesquera económica".

Ha vuelto a instar a que Bruselas "no se olvide que hay trabajadores por detrás, que hay pescadores, que hay una cadena de comercialización" que son "fuente primaria productora de alimentos saludables". "El pescado es una fuente de proteínas saludables llena de vitaminas, minerales y que es fuente de alimentación y de salud para el consumidor de aquí", ha concluido.