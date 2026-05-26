El sector tabaquero debate en Cáceres sobre su futuro ante la nueva normativa europea

Participantes en el II Foro Sector Tabaquero que se ha celebrado este martes en el Museo de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES 26 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes del sector tabaquero han participado este martes en el II Foro 'Sector Tabaquero Extremeño: Una mirada a Europa', que se ha celebrado en el Museo de Cáceres, donde se ha debatido sobre el futuro de este cultivo ante la nueva normativa europea, que revisará dos directivas comunitarias, una de carácter fiscal y otra sanitaria, además de la próxima Política Agraria Común (PAC).

En la jornada, organizada por El Periódico Extremadura, han participado Ricardo Miranda, director general de la Compañía Española de Tabaco en Rama, Cetarsa; Fernando Vaquero, director de la Organización Interprofesional del Tabaco, Oitab; y Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis-Imperial Brands, junto a representantes institucionales y del sector.

El director general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura, Julio Rojas Pastor, ha participado en la inauguración en la que ha destacado el peso económico y social del cultivo. Extremadura concentra el 98% del tabaco nacional, una actividad que mueve 126 millones de euros y representa alrededor del 4% de la riqueza agraria regional.

Además, ha destacado su relevancia exportadora, con el 74% de la producción destinada a mercados exteriores, por un valor aproximado de 80 millones de euros. Rojas Pastor ha incidido también en el impacto laboral del sector, con unos 2.000 empleos directos, la mitad de ellos ocupados por mujeres.

"El cultivo del tabaco es uno de los principales motores del campo", ha asegurado, al tiempmo que ha reconocido que afronta amenazas vinculadas a la futura PAC y a la incertidumbre sobre posibles recortes de ayudas, por lo que ha defendido el tabaco sea considerado un cultivo estratégico.

El representante regional ha recordado que desde 2023 se ha producido un cambio de tendencia, con aumento de hectáreas hasta alcanzar unas 6.500 sembradas en 2026, mayoritariamente de la variedad Virginia, aunque el sector todavía no ha recuperado los niveles de 2014.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, en su bienvenida al acto, defendió la importancia del cultivo para Extremadura, que es la principal región productora de tabaco de Europa, un dato que a su juicio "no puede caer en saco roto". Según Mateos la innovación, el relevo generacional y la unidad institucional son claves para garantizar el futuro de un sector que considera estratégico.

RETOS EN MATERIA NORMATIVA EUROPEA

Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis-Imperial Brands, ha pedido tranquilidad ante la revisión normativa europea, ya que las dos directivas actualmente en proceso de revisión no son de origen agrícola, sino fiscal y sanitaria. "

Ingelmo ha reconocido que una de las principales preocupaciones es el posible empaquetado genérico, porque esta medida no ha demostrado eficacia en los países donde se ha aplicado, como Francia que no ha logrado reducir la prevalencia de fumadores y sí ha contribuido a un aumento preocupante del consumo ilícito, hasta situarlo en niveles que ya alcanzan el 55%.

Sobre la prohibición de fumar en terrazas, ha afirmado que "la nueva normativa europea no incluye la prohibición de fumar en terrazas", sino que, en todo caso, podrá establecer recomendaciones. Según explicó, la iniciativa española sigue tramitándose aún en sede ministerial.

La lucha contra el contrabando ha sido uno de los puntos centrales de su intervención, ya que ha recordado que en Francia el tabaco ilícito supera el 55% y las falsificaciones representan más del 20%. Frente a ese escenario, defendió el modelo español de control.

También invitó a los ciudadanos y agentes del sector a participar en los procesos de consulta pública abiertos por la Comisión Europea. Recordó que la primera fase de aportaciones, denominada Convocatoria de Datos, estará abierta hasta el 15 de junio y la segunda,que es la consulta pública, hasta el 14 de agosto.

Por su parte, Ricardo Miranda, director general de Cetarsa, ha centrado su intervención en el alcance de las políticas europeas y en la importancia de la PAC. Así, ha explicado que cuando Europa habla de una generación sin humo se refiere a reducir la prevalencia del consumo de tabaco del 26% actual al 5% en 2040.

Miranda ha advertido de que la PAC afectará de lleno al sector, y la incógnita "es si el tabaco mantendrá su singularidad o perderá parte de la protección que hasta ahora ha tenido". También ha puesto el acento en la calidad del empleo generado por el tabaco: los trabajadores de las explotaciones permanecen una media de 19 años con contrato y dos de cada tres contratos son fijos, un porcentaje superior al de otros sectores agrarios. En cuanto a Cetarsa, avanzó que la compañía prevé incorporar alrededor de una treintena de personas cada año.

Fernando Vaquero, director de la Oitab, ha defendido que el sector debe estar presente desde el inicio en la elaboración de las normas europeas, y Extremadura debe defender el peso de un cultivo que genera empleo, fija población y mantiene actividad económica en zonas rurales.

Vaquero ha recordado que el sector lleva cinco años incrementando la producción, aunque también afronta problemas transversales como el aumento de los costes, la falta de mano de obra y el exceso de burocracia. También se ha mostrado crítico con el empaquetado genérico, una medida que definió como "hacerse trampas al solitario".

En su opinión, no reduce el consumo y puede alimentar otros problemas. Por ello, ha reclamado sentido común y una defensa clara del sector primario. También ha valorado la evolución demográfica positiva de las comarcas tabaqueras, el empleo femenino y las oportunidades laborales que ofrece el cultivo más allá de las tareas tradicionalmente vinculadas al tractor.

La directora general de Prensa Ibérica, María Ortiz, ha clausurado el foro donde ha dicho que el tabaco "no es solo una campaña agrícola, sino una red de actividades" que genera empleo, vertebra comarcas y mantiene una importante actividad económica, y ha recordado que el sector vive un buen momento después de años de incertidumbre, con un aumento de las compras de Cetarsa y más superficie contratada.

No obstante, ha advertido de que la fotografía tiene también otra cara: los agricultores recuerdan que sembrar más no siempre significa ganar más, sino compensar rendimientos que pueden bajar. En ese contexto, el II Foro Sector Tabaquero ha hecho hincapié en que Extremadura no solo produce tabaco, sino que sostiene alrededor de este cultivo una economía, una red laboral y una identidad territorial que reclaman ser escuchadas en Europa.