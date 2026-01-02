Los 24 proyectos de Fundación Fontilles ayudarán a casi 2,4 millones de personas en Asia, África y América durante 2026

Proyectos de Fontilles en Brasil - FONTILLES

VALÈNCIA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Fontilles, entidad valenciana que desde 1902 trabaja por la salud y el bienestar de colectivos vulnerables, desarrollará a lo largo de 2026 un total de 24 proyectos de cooperación sanitaria en seis países de Asia, África y América: India, Mozambique, República Democrática del Congo, Malawi, Brasil y Bolivia. Las iniciativas internacionales de la organización beneficiarán a 2.465.697 personas de manera directa o indirecta.

En Asia, Fontilles desarrolla trece programas en India orientados, en su mayoría, a la detección y el tratamiento de la lepra -enfermedad de la que el país registró 100.957 nuevos casos en 2024, el 58,4% de los 172.717 detectados en el mundo-, pero también a la prevención de discapacidades asociadas; la ayuda alimentaria, la atención integral, y la rehabilitación física y socioeconómica de las personas afectadas; la formación de personal paramédico; y el apoyo al sistema de salud.

En concreto, las acciones permitirán la rehabilitación de dos centros de salud y la creación o el equipamiento de tres laboratorios para el diagnóstico de la lepra y otras enfermedades desatendidas; la capacitación de 2.500 personas para la prevención, la detección y el tratamiento de dicha infección y de filariasis; la realización de más de 400 campañas al respecto; y la creación de 100 comités de salud en aldeas.

Además, las iniciativas facilitarán la construcción de 300 letrinas y dos plantas depuradoras de agua; la distribución de 700 pares de calzado ortopédico y la práctica de 200 cirugías reconstructivas; el suministro de 4.000 canastas básicas de alimentación; y la concesión de 50 microcréditos para el emprendimiento. Asimismo, la fundación construirá el tercer pabellón del Hospital de Chilakalapalli, que atiende a miles de pacientes de lepra procedentes de varios distritos endémicos en la enfermedad. Los proyectos en el país asiático beneficiarán a 1.711.692 personas.

En América, la entidad impulsa una acción en el estado de Amazonas de Brasil orientada a la capacitación de agentes locales de salud para la prevención de la lepra y a la realización de diversas campañas de detección temprana de dicha enfermedad entre la población autóctona, así como seis programas en Bolivia centrados en la salud comunitaria, la lucha contra el mal de Chagas y la cooperación técnica geriátrica.

La organización prevé que los proyectos en Bolivia permitan la rehabilitación o el acondicionamiento de 841 viviendas para evitar la aparición del vector causante del mal de Chagas, la capacitación de 4.000 personas para su prevención y la creación de una red de salud pública para su gestión. Además, en el mismo país se equiparán tres centros de salud y tres hospitales para mejorar el acceso a la salud de comunidades indígenas en situación de extrema pobreza, y se fortalecerá el acceso al agua potable en 20 barrios precarios. Las siete iniciativas en el continente americano beneficiarán a 714.205 personas.

Además, en África, la fundación promueve dos proyectos de apoyo a los programas nacional de lucha contra la lepra de Mozambique y Malawi; y otros dos en la República Democrática del Congo y en Mozambique para el refuerzo alimentario, la educación y la atención sanitaria a menores con discapacidad o VIH.

Los programas facilitarán la realización de cuatro campañas de detección de lepra en comunidades rurales en Malawi y la capacitación de 200 profesionales locales en la materia en el mismo país, así como la concesión de 200 microcréditos y la distribución de 500 pares de calzado ortopédico en Mozambique, y el refuerzo alimentario o educativo a 300 menores en Mozambique y la República Democrática del Congo. En conjunto, los cuatro programas beneficiarán a 39.800 personas.