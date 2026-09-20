41.376 para formar a 215 niños en Kinshasa (R.D.Congo), llamamiento de Harambee ONGD

Varios jóvenes en el Instituto Pere Simon de Kinshasa en R.D. Congo. - HARAMBEE ONGD

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Harambee ONGD ha lanzado un llamamiento urgente para apoyar al Institut Technique Industriel (ITI) Père Simon de Don Bosco en Kinshasa para formar a 215 niños de familias en situación de vulnerabilidad.

Según ha informado Harambee en un comunicado, el objetivo es recaudar 41.376 euros para abrir la etapa de Primaria, equipar talleres de formación profesional y conceder 20 becas a familias sin recursos.

"Detrás de cada niño sin escuela hay un futuro truncado, pero detrás de cada aula abierta hay una familia entera que sale de la pobreza", ha señalado el vicepresidente de Harambee ONGD, Ramón Pardo de Santayana.

Según precisa citando datos de UNICEF y Naciones Unidas, en la República Democrática del Congo, más de 7,6 millones de menores y adolescentes de entre 5 y 17 años permanecen fuera del sistema escolar, "una de las tasas de desescolarización más dramáticas de toda el África subsahariana".

Esta ampliación, según apunta, permitirá que familias vulnerables de Kinshasa puedan escolarizar a todos sus hijos en un mismo centro seguro y continuo, desde los 6 hasta los 20 años, desde el inicio de la Primaria hasta la obtención de un título técnico con salida laboral inmediata.

El proyecto beneficiará de forma directa a 215 alumnos, 45 en Primaria, 50 en Secundaria y 120 en Formación Profesional y a más de 1.290 personas de manera indirecta en su entorno comunitario, según destaca.