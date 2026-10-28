Cruz Roja moviliza a 150 personas para prestar apoyo psicosocial y ayudar a pasajeros por el choque en Urda

Accidente de Urda - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha movilizado a unas 150 personas tras el accidente ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), donde al menos 68 personas han perdido la vida y 15 han resultado heridas graves. Este dispositivo se ha centrado en dos tareas: el apoyo psicosocial y la entrega de avituallamiento a los pasajeros que habían quedado bloqueados hasta que se les ha ofrecido una solución.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el director de Emergencias de Cruz Roja Española, Íñigo Vila. Los equipos están desplegados en Urda, donde prestan apoyo psicosocial a los pasajeros que han sido evacuados al polideportivo. También se encuentran en Atocha, donde atienden sobre todo a los pasajeros que, tras ser evacuados en autobuses, han ido llegando a Madrid.

"Y luego hemos reforzado y hemos estado en todas aquellas estaciones que están en la línea hasta Sevilla, y estamos en Ciudad Real, en Puertollano, en Córdoba y en Sevilla", ha detallado.

En estos momentos, las prioridades para Cruz Roja son la identificación de los fallecidos, así como el apoyo y acompañamiento a sus familiares y amigos, que buscan noticias tanto en la estación de Atocha como en Urda o en Toledo. "Porque suponemos que en algún momento el dispositivo se trasladará a Toledo, igual que hace unos meses el dispositivo se trasladó a Córdoba (en el caso del accidente de Adamuz)", ha indicado.

Vila ha explicado que "siempre viene bien" y "es necesario" contar con donaciones de sangre, especialmente en estos momentos, en los que se han registrado numerosos heridos graves, muchos de los cuales han sido evacuados a hospitales de la Comunidad de Madrid. "Siempre es bienvenida, y especialmente en estos momentos que hay un pico de necesidad por las operaciones que se van a tener que realizar por el alto número de heridos críticos", ha señalado.