Plataforma del Voluntariado, a disposición para ayudar: "Tenemos experiencia para actuar sin perturbar"

Accidente ferroviario de Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS - 9

La Plataforma del Voluntariado de Castilla-La Mancha, junto a la Plataforma del Voluntariado de España, se han puesto al servicio de las autoridades y de las administraciones para atender las necesidades derivadas del accidente de trenes que se ha producido en la provincia de Toledo, entre las localidades de Urda y Los Yébenes.

Según la presidenta de la Plataforma de Castilla-La Mancha, Mari Carmen Palomares, la organización se encuentra movilizada desde el primer momento, porque "en estos momentos la planificación y la coordinación es esencial". "Desde el voluntariado tenemos las herramientas necesarias y la experiencia para actuar de forma organizada sin causar más perturbación en la zona", ha indicado.

Desde la Plataforma del Voluntariado de España han recordado que, "aunque la capacidad de movilización de la ciudadanía es enorme, en emergencias como la actual es necesario sistematizar la solidaridad para que sea organizada y así resulte realmente eficaz y segura".