El Ballet de Kiev destinará 25.000 euros a UNICEF en su quinta gira consecutiva por España para la infancia ucraniana

El Ballet de Kiev - UNICEF

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ballet de Kiev recorrerá de nuevo medio centenar de localidades de la geografía española con el objetivo de recaudar fondos para UNICEF y respaldar a la infancia afectada por el conflicto bélico en Ucrania.

La gira se enmarca en la renovación por quinto año consecutivo de la alianza entre la agencia de la ONU y la promotora Goldberg. Así, se destinarám 25.000 euros en 2026 a los programas de asistencia humanitaria, con lo que la contribución económica total acumulada superará los 532.000 euros desde la puesta en marcha de la iniciativa en 2022.

En relación con el impacto cultural y la visibilización de la crisis a través de la danza, el director artístico del Ballet de Kiev, Viktor Ishchuk, ha manifestado que resulta "un orgullo" volver a sumar sus actuaciones a esta causa, subrayando que saber que la gira contribuye a garantizar el acceso a agua o apoyo psicosocial "le da aún mayor significado a cada actuación".

Ishchuk ha añadido que este recorrido por las salas españolas les permite "compartir con el público una realidad que sigue afectando a millones de niños y niñas y que no debemos olvidar", tras una iniciativa que en sus anteriores ediciones ha permitido trasladar el mensaje humanitario a más de un millón de espectadores a través de obras emblemáticas como 'El Lago de los Cisnes' o 'El Cascanueces'.

Respecto a la persistencia del impacto humanitario y la necesidad de mantener las ayudas, la responsable de Alianzas Corporativas de UNICEF España, Marta López Fesser, ha alertado de que la guerra "continúa acorralando a más de 2,2 millones de niños, niñas y adolescentes", por lo que resulta imprescindible mantener la asistencia a lo largo del tiempo.