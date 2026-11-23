La exconcejala de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada Nevenka Fernández recibe el XIX Premi Avançant en Igualtat de UGT, en la sede del sindicato, a 23 de noviembre de 2026, en València, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha concedido la Encomienda de la Orden del Mérito Civil a la exconcejala del PP del Ayuntamiento de Ponferrada y primera denunciante de acoso sexual en el ámbito político en España, Nevenka Fernández.

Según ha informado el Gobierno, será el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien presida este martes, 24 de noviembre, el acto de entrega de la Encomienda de la Orden del Mérito Civil a Nevenka Fernández, en el Complejo de la Moncloa.

El caso de Nevenka Fernández salió a la luz en el año 2001 cuando, siendo concejala del PP de Hacienda en Ponferrada, denunció por acoso sexual, laboral y psicológico al entonces alcalde de la localidad, Ismael Álvarez, también del PP.

La Encomienda de la Orden del Mérito Civil es una condecoración española instituida en 1926 por Alfonso XIII para premiar virtudes cívicas, servicios relevantes al Estado, trabajos extraordinarios o constancia en el deber,