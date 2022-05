Una campaña busca financiación para mejorar la atención sanitaria a 2.000 personas en África

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Associaçao Guine Bissau Orango, una ONG española con más de 15 años de experiencia en la región africana, ha llegado al meridiano de su campaña de financiación para rehabilitar el centro de salud de Eticoga, la aldea más poblada de la isla africana Orango Grande.

En concreto, la entidad quiere reponer las baterías de su instalación solar, reparar la bomba de agua y ampliar la sala de hospitalización para garantizar una atención sanitaria mínima y digna a los 2.000 habitantes de la isla.

Desde sus inicios, la Associaçao Guine Bissau Orango busca mejorar la calidad de vida de los bijagó, habitantes de la isla, y contribuir a preservar las especies del Parque Nacional de Orango, uno de los enclaves más singulares del mundo en el que existen especies protegidas como el hipopótamo de agua salda y la tortuga verde.

"Hace 15 años comenzamos el proyecto ecoturístico Orango Parque Hotel con el propósito de llevar a cabo proyectos sociales y medioambientales en esta zona. Reinvertimos el excedente en iniciativas dirigidas a conservar la biodiversidad del parque y mejorar la calidad de vida de los bijagó, creando puestos de trabajo, ayudando a su formación y rehabilitando puestos de salud y educativos. Ahora es urgente que los bijagó tengan acceso a una atención sanitaria digna y para ello necesitamos renovar el centro de salud con la ayuda de cualquier persona sensibilizada con esta causa", explica la promotora del proyecto y responsable de la ONG, Ana Maroto.

REHABILITAR EL CENTRO DE SALUD DE ETICOGA

Tal y como afirma la responsable, la atención sanitaria mínima y digna en la isla de Orango Grande no está garantizada. El puesto de salud en Eticoga fue construido en 1958 y necesita de un constante mantenimiento. Dispone de un enfermero y dos auxiliares de enfermería, cuyos sueldos abona Orango Parque Hotel para atender a los habitantes de la isla. La situación se complica en el caso de enfermedades graves: el hospital más próximo está a una hora y media en barco y a cuatro horas de la capital.

"En caso de que ocurra alguna emergencia por la noche, la visita al centro de salud debe hacerse con la luz de un móvil porque las placas solares instaladas en su día ya no funcionan. Para limpiarse las manos es necesario ir a buscar agua a un pozo, porque la bomba de extracción ya no se puede utilizar y el agua no sale por los grifos. Si coinciden un parto y el ingreso de una persona enferma son hospitalizados en la misma sala por falta de espacio", añade Maroto.

La Associaçao ha conseguido recaudar 11.000 en el meridiano de su campaña de crowdfunding, pero todavía necesita sumar 7.000 euros más para poder acometer la restauración del centro de salud. Cualquier persona puede contribuir a hacer realidad el proyecto hasta el 10 de junio en Lateuaterra.org.

"Además, existe un proyecto más amplio, por un importe total de 34.000 euros. Si se consiguieran estos recursos, se podría abordar, adicionalmente a lo anterior, la construcción de un amplio depósito subterráneo para recoger el agua de la lluvia. Gracias a ello, se podría asegurar tener acceso en el centro de salud a agua potable durante todo el año", señala la promotora de la campaña.