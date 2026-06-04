Cortometrajes sobre racismo, machismo y homofobia, entre los elegidos por el jurado de la Muestra de Corto Social 2026

Muestra de Corto Social 2026 - PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jurado de la Muestra de Corto Social ha elegido cortometrajes sobre racismo, machismo y homofobia, entre otros temas, que se exhibirán en la 14ª edición, que se celebrará en la Academia de Cine, el próximo viernes, 26 de junio.

Según ha informado la Plataforma del Voluntariado de España, las películas seleccionadas han sido: 'El regalo', de Lara Izaguirre; 'Furia', de Fran Moreno y Santi Pujol; 'Cólera', de José Luis Lázaro; 'Donde se quejan los pinos', de Ed Antoja; y 'Medusas' de Iñaki Sánchez Arrieta.

Las cintas de este año abordan cuestiones como el racismo, el machismo, la homofobia, la protección del medioambiente, la situación de menores en exclusión o la incomunicación, entre otros temas troncales.

El director de la muestra, el periodista Elio Castro ha destacado que los cortos elegidos "abordan cuestiones que están en la calle y preocupan a la gente". "Son temas que realmente importan a la ciudadanía y que plantean una crítica social muy necesaria en estos momentos", ha apuntado.

El jurado de la Muestra de Corto Social 2026 ha estado constituido por figuras del mundo del cine, el periodismo cultural y el activismo social, como Teresa González, Eduardo Moyano, Jesús Generelo, Paca Sauquillo, Iván Sánchez y María Navas.

La Muestra de Corto Social es un proyecto que se realiza gracias al apoyo del Ministerio de Derechos Social y Agenda 2030. El acto se celebrará de forma presencial y habrá un número de entradas disponibles destinadas al público interesado en acudir al evento.