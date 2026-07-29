Ascienden a 32 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, tras confirmarse el caso de Barcelona

Una pancarta con el lema "Ni una más" durante un minuto de silencio por el asesinato machista en Alameda de la Sagra, Toledo. - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 32 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año 2026 tras confirmar el caso de una mujer asesinada presuntamente a manos de su pareja en la provincia de Barcelona este martes 28 de julio.

Según ha informado Igualdad en un comunicado, la víctima, de 34 años, tenía un hijo y una hija menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 32 en 2026 y a 1.373 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. El número de menores de edad huérfanos por violencia de género en España asciende a 22 en 2026 y a 532 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su "más rotunda condena" y su "absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista" y han trasladado "todo" su "apoyo" a familiares y amistades de la víctima. Tanto la ministra como la delegada instan a que se lleven a cabo "todos los esfuerzos posibles" desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad "para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Además, advierte de que "es un deber de toda la sociedad reaccionar".