Cruz Roja moviliza más de 88 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

Material humanitario enviado por Cruz Roja a Venezuela. - CRUZ ROJA ESPAÑOLA

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Española ha movilizado más de 88 toneladas de ayuda humanitaria destinada a los damnificados por el terremoto de Venezuela. Del total, 45,5 toneladas partieron este fin de semana desde Las Palmas de Gran Canarias en un avión fletado y financiado por el programa Puente Aéreo Humanitario de la Unión Europea ("EU Humanitarian Air Bridge").

Más de 35.000 personas se beneficiarán de la ayuda de este primer envío, compuesto por kits de cocina, mosquiteras, lonas plásticas, y contenedores para almacenamiento de agua segura. Al menos durante dos años, Cruz Roja Española seguirá en Venezuela apoyando en la reconstrucción y recuperación de las familias afectadas y de sus medios de vida.

Los artículos movilizados por Cruz Roja Española se componen de 15.600 mosquiteras; 18.650 lámparas solares; 7.800 bidones; 34.187 mantas; 10.700 lonas de plástico; 7.124 kits de cocina; 8.714 filtros de agua; 7.852 kits higiene hombres; 10.616 kits higiene mujeres; 2.332 kits de higiene niñas y niños; 8.000.000 pastillas de cloro; una ambulancia; un minibús; dos vehículos 4x4 y ordenadores portátiles.

La primera respuesta de Cruz Roja Española frente a los terremotos fue el despliegue de una clínica de emergencia, que se encuentra operativa en La Guaira, con una capacidad de asistencia para 30.000 personas, desde la que ya se ha prestado atención sanitaria a más de 3.000 personas, de las que más de 500 han recibido atención psicosocial.

Durante los primeros cuatro meses esta clínica será gestionada por el personal de Cruz Roja Española, con apoyo de personal técnico especializado de Cruz Roja Venezolana, a quien será transferida para dar continuidad a los servicios de salud. La transferencia de servicio será clave para asegurar una atención médica continuada, apoyo psicosocial y prevención de enfermedades, en apoyo y complementariedad a los servicios de salud que han sido afectados.