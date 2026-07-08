La falta de agua potable y enfermedades, principales amenazas dos semanas después de los terremotos en Venezuela

Personal de Plan Internacional atiende a personas afectadas por los terremotos de Venezuela. - PLAN INTERNACIONAL

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Emergencia Español ha hecho un llamamiento a mantener la ayuda al pueblo de Venezuela cuando se cumplen dos semanas de los terremotos que sacudieron el país y que han dejado, según las últimas cifras oficiales del Gobierno venezolano, más de 3.685 muertos y 16.740 heridos, además de miles de familias afectadas y comunidades con daños severos. Aunque las labores de rescate continúan en las zonas más afectadas, la organización ha advertido de que la emergencia evoluciona hacia una crisis centrada en la prevención de enfermedades.

En este contexto, el Comité ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado del riesgo de brotes y epidemias debido al hacinamiento, la baja cobertura de vacunación y la falta de agua potable, higiene y saneamiento, una situación agravada por las carencias del sistema sanitario y las lluvias y altas temperaturas registradas en los últimos días.

La organización, que activó su respuesta el pasado 25 de junio, ha recaudado ya más de un millón de euros para apoyar la respuesta humanitaria de las ONG que la integran, en coordinación con entidades locales y socios sobre el terreno. Según la información disponible, La Guaira sigue siendo el estado más afectado y al menos otros siete presentan impactos derivados del seísmo.

"Durante los primeros días, los esfuerzos se han concentrado en recuperar vidas entre los escombros. Ahora debemos focalizarnos en recuperar la rutina, la seguridad y el futuro, especialmente para los niños y niñas", ha señalado la portavoz del Comité de Emergencia Español, Sara Barbeira.

El Comité ha explicado que, además de la asistencia inmediata, las principales necesidades pasan por reforzar la alimentación, el acceso a albergues seguros, la protección infantil, el agua, el saneamiento, la higiene y el apoyo psicosocial, mientras continúan aumentando los refugios temporales y persisten las dificultades en los servicios básicos.

Asimismo, ha destacado la importancia de recuperar entornos de aprendizaje seguros después de que el Gobierno anunciara la reanudación de las clases en las zonas no afectadas a partir del 6 de julio. Las organizaciones humanitarias subrayan que garantizar la continuidad educativa y el acceso a espacios seguros resulta clave para la protección y recuperación de la infancia tras la emergencia.

Las ONG que integran el Comité de Emergencia Español --Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision-- colaboran con entidades sociales sobre el terreno para sostener la respuesta humanitaria inmediata y la recuperación temprana, con especial atención a las familias afectadas y al bienestar de los niños y niñas.