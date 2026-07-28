Fundación Madrina despliega camiones y voluntarios para ayudar a los afectados por los incendios: "Piden ser escuchados"

Varias personas desalojadas por el incendio en la Sierra Oeste de Madrid. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Madrina ha desplegado "camiones, voluntarios y una línea de emergencia permanente" sobre San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado y Almorox, ante los incendios que están arrasando estos municipios, según ha informado la organización en un comunicado.

"No pedía comida ni ropa; pedía ser escuchada y acompañada", ha explicado Jiménez, voluntaria y usuaria de Fundación Madrina, tras acompañar a los afectados por los fuegos. "Ese momento me impactó profundamente porque me recordó que, además de las pérdidas materiales, hay heridas emocionales muy profundas que muchas veces no se ven, pero que necesitan atención urgente", apunta.

Madrina ha anunciado la "apertura inmediata" de todos sus locales de acopio como puntos de recogida de ayuda para las personas afectadas por los incendios, poniendo la misma red de voluntarios y de espacio logístico al servicio de esta emergencia, aunque al mismo tiempo, sin interrumpir su ayuda a Venezuela tras los terremotos.

Según ha señalado la organización, desde el sábado 25 de julio, Madrina atiende varios refugios que han solicitado ayuda humanitaria de urgencia: colchones, higiene femenina e infantil, pañales de adulto y de niño, sábanas y mantas. También ha entregado electrodomésticos básicos como un microondas o una nevera. "Lo han agradecido mucho", aseguran.

La entidad insiste en que se trata de "una respuesta ordenada, no de una avalancha de cajas sin destino" ya que "el material que se envía es siempre y exclusivamente el que piden en concreto los propios refugios y ayuntamientos" con entrega "al día siguiente de la solicitud, precisamente para no restar tiempo ni espacio con donaciones innecesarias".

En todo caso, tal y como indica Jiménez, además de las "necesidades básicas como alojamiento, alimentación y atención médica", hay "una enorme necesidad de apoyo emocional". "Muchas personas están desorientadas, con miedo, sin saber qué ocurrirá mañana. Especialmente los mayores, que sienten que han perdido su entorno, sus recuerdos y la sensación de seguridad", apunta.

La organización también denuncia que los incendios que este verano han calcinado montes en San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado y Almorox "no son un simple capricho del azar ni una consecuencia exclusiva del cambio climático".

"Detrás de las llamas hay un problema estructural que lleva décadas gestándose: el abandono del medio rural, la hiperburocracia ambiental y la ausencia de una gestión forestal preventiva real", sostiene la entidad.